'OVO SMO MOGLI DA BUDEMO MI - PRVI U EVROPI!' Brnabić: Finska je započela eksploataciju i preradu svog litijuma

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić konstatovala je kako je Srbija mogla da bude prva država u Evropi koja je započela eksploataciju i preradu svog litijuma da nije bilo blokadera i Šolakovovih medija, kao i raznoraznih nevladinih organizacija koje su to upropastile.

- Finska je započela eksploataciju i preradu svog litijuma. Rečenica koja pokazuje koliko su lagali narod - i oni iz bivše vlasti, i Šolakovi mediji, i raznorazne nevladine organizacije, i Evropska zelena stranka (sećate se Viole fon Kramon koja je došla da soli pamet građanima Srbije i sprečava da koristimo naš litijum, a koju je Kokanović sekirom branio od svog naroda). Govorili su da mi lažemo da će Evropa "kopati" litijum. Ispostavilo se, kao i uvek, da su lagali oni. Rudnik litijuma u Finskoj je na 10 km od gradića Kaustinen koji ima 4 hiljade stanovnika. Rafinerija za preradu litijuma je u samom gradu / luci Kokola. Radi se o otvorenom rudniku, za razliku od našeg koji je planiran kao zatvoren rudnik. Hoće li se Finska sada ugušiti u sumpornim kišama? Hoće li Finci pomreti od zagađenja? Hoće li ih spržiti sumporna kiselina? Hoće li umreti od gladi? Da li će se deca rađati sa deformitetima? Neće. Ništa od toga se neće desiti. Finska će biti bogatija, bezbednija, sigurnija i čistija (jer će koristiti svoj litijum). I to svi oni koji su lagali naš narod znaju. Znaju da su lagali. I nisu lagali zato što su u to verovali, već su lagali, kao što uvek i lažu, samo da bi zaustavili Srbiju. I danas kada pokažemo da su lagali, nije to zato što očekujemo izvinjenje, jer ga nikada nismo do sada čuli. To je da pokažemo kako i koliko su lagali, da bismo pokušali da sprečimo, da se odbranimo od budućih laži. Cilj tih laži, zapamtite, je UVEK i SAMO da bi se usporila i zaustavila Srbija! Ovo smo mogli da budemo mi - prvi u Evropi! Oni koji određuju uslove i cene, oni koji biraju partnere, koji ne izvoze, već traže da se fabrike automobila, baterija, katoda, otvaraju u Srbiji. Samo zapamtite kada sledeći put budu lagali kako bi zaustavili Srbiju. Eto, toliko - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

Finska je započela eksploataciju i preradu svog litijuma.



Rečenica koja pokazuje koliko su lagali narod - i oni iz bivše vlasti, i Šolakovi mediji, i raznorazne nevladine organizacije, i Evropska zelena stranka (sećate se Viole fon Kramon koja je došla da soli pamet građanima… pic.twitter.com/AMvmNf8758 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 14. фебруар 2026.

Autor: A.A.