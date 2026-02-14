Maričić: Ko bi još sa Milićem koji se nevešto 'prao' od veze s Baronom

U Srpskoj naprednoj stranci u Nišu konferenciju za novinare održao je član Gradskog odbora i zamenik predsednika Skupštine grada Vladica Maričić, koji je ukazao na nezaustavljivo osipanje političke organizacije dr Dragana Milića, od objavljivanja u javnosti afere „Baron“.

„Neposredni povod današnje konferencije jeste jedna tribina koje se nije održala, ali koja nam govori mnogo više od nekih događaja koji su se desili“, ukazao je Maričić na sada već izvesno razilaženje u stavovima i delovanju između doktora Milića i njegovog doskorašnjeg odbornika u gradskoj i skupštini Medijane i predsednika opštinskog odbora pri Pokretu za decentralizaciju Srbije, a sada dekana Pravnog fakulteta.

„Profesor Cvetković je zabranio održavanje tribine na kojoj je trebalo da govore troje istaknutih kandidata na tzv. studentskoj listi, a u organizaciji Asocijacije studenata koju čine studenti blokaderi i aktivisti omladina pojedinih opozicionih stranaka, na šta je Milić odmah izjavio da je razočaran i ponudio skupštinsku salu u Gradskoj opštini Medijana, kojom blokaderske vlasti raspolažu kao da je privatna, a ne vlasništvo građana“, poručio je Vladica Maričić i dodao da razume potez dekana, koga poštuje, jer ko bi još bio sa Milićem koji se nevešto „prao“ od veze s Baronom.

„Kada smo izneli činjenice da je Milićev najbliži saradnik u pritvoru zbog šverca 39.000 boksova cigareta vrednih 2 miliona evra, prvo je pokušao da spinuje da neko njega optužuje da je narko-diler, a zatim je Barona izbacio iz stranke i odborničke grupe gde je bio šef“, podsetio je Maričić i dodao da javnost od Milića očekuje odgovore o ulozi Barona u finansiranju njegove grupe građana.

Maričić je naveo i da je od doktora Milića otišao Ljubiša Živić iz Donjeg Matejevca , koji je bio pokretač Milićeve grupe građana u nekoliko susednih sela i kandidat na listi u Panteleju, a koji je prepoznao zalaganje gradonačelnika Pavlovića i opštinskog rukovodstva za meštane u Matejevcu.

„Uz ranija razilaženja Milića sa gradskim odbornicima Oliverom Paunovićem i Milenom Vakić i napuštanja gotovo svih odbornika u Paliluli, 2026. godinu najavili smo kao godinu političkog sunovrata Dragana Milića“, rekao je Maričić i zaključio da je afera Baron podstakla časne ljude u toj organizaciji da se udalje od politike Dragana Milića.

Autor: D.Bošković