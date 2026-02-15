POVODOM DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE: Kulturni programi u Leposaviću, Gračanici, Zubinom Potoku...

Građani će sve programe ustanova kulture Srbije tokom prazničnih dana, 15. i 16. februara, moći da posete besplatno

Povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije, Pokrajinski kulturni centar Priština, sa privremenim sedištem u Leposaviću, priređuje izložbu „Mesto veštine i znanja–Pećka škola“, Kulturno-prosvetna zajednica 16. februara organizuje pomen stradalim putnicima Niš ekspresa u Livadicama u saradnji sa Eparhijom raško-prizrenskom u Lapljem Selu, gde je predviđen i književni čas posvećen nastradalima, a Narodno pozorište Priština planira igranje predstave „Kosovski ciklus“ u Gračanici i Zubinom Potoku, saopštilo je Ministarstvo kulture Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, republičke ustanove kulture pripremile su kvalitetan i raznovrstan program povodom Dana državnosti Srbije organizacijom izložbi i drugih sadržaja koji predstavljaju bogato kulturno nasleđe a ujedno podsećaju na značaj očuvanja identiteta i državnosti.

Građani će sve programe ustanova kulture Srbije tokom prazničnih dana, 15. i 16. februara, moći da posete besplatno.

Tako je, između ostalog, Narodno pozorište u Beogradu pripremilo priredbu „Država moje umetnosti“ koja za Sretenje, uz odabrani nacionalni muzički repertoar, donosi i govorne delove koji se odnose na državotvornu moć umetnosti.

Filmski centar Srbije u zajedničkoj organizaciji sa Državnim audiovizuelnim arhivom Srbije - Jugoslovenskom Kinotekom obeležava praznik prikazivanjem dva, za istoriju nastanka srpske države, značajna arhivska filma: „Karađorđe; ili Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa“ i „Zemlja ustanka“.



Memorijalni centar Staro sajmište 15. i 16. februara priređuje program: Jugoslavija u slomu: država, rat i kultura sećanja, sa posebnim akcentom na trasformaciju prostora Starog sajmišta i ulogu memorijalnih institucija u savremenoj kulturi pamćenja.

Vrata tokom praznika širom otvaraju i republički muzeji pa će posetioci besplatno imati prilike da vide izuzetne postavke kao što su izložbe „Pioniri realizma – slikar Miloš Tenkovića (1849-1891)“ u Narodnom muzeju Srbije, potom „Kultura ćirilice“ u Etnografskom muzeju i „Čekajući stalnu postavku“ u Istorijskom muzeju Srbije gde su izloženi najvredniji predmeti iz zaostavštine dve novovekovne srpske dinastije - Karađorđevića i Obrenovića.

Besplatan ulaz i prigodne programe za praznične dane priredili su i Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Muzej pozorišne umetnosti, Prirodnjački muzej, Muzej nauke i tehnike, Muzej žrtava genocida, Muzej Jugoslavije, Muzej naivne i primenjene umetnosti, Muzej afričke umetnosti, Galerija Matice srpske kao i Muzej na otvorenom Staro selo Sirogojno dok Muzej Nikole Tesle ima redovan program.

Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske su povodom Sretenja - Dana državnosti upriličili u Banjaluci izložbu „Kultura Srba u Sarajevu 1468-1941“, a Arhiv Jugoslavije postavku „Godišnjice i jubileji Prvog srpskog ustanka u Jugoslaviji 1918-1994“ koja kroz arhivsku, foto i dokumentovanu građu prikazuje kolika se pažnja pridavala obeležavanju jubileja i godišnjici Prvog srpskog ustanka u Jugoslaviji, sa posebnim osvrtom na 150 godišnjicu jubileja (1954) i otvaranja Muzeja Prvog srpskog ustanka.

Narodna biblioteka Srbije otvorila je u susret prazniku izložbu „Srpsko zakonodavstvo od svojih početaka do Sretenjskog ustava“ na kojoj su izloženi Sretenjski ustav i četiri jedinstvena srednjovekovna rukopisa, a Biblioteka Matice srpske posetiocima predstavlja „Rađanje Srbije: iz fondova Biblioteke Matice srpske“.

Autor: D.Bošković