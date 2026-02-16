DOKLE ĆE SRBI DA SE ČUDE?! Ustaštvo i nacizam u Hrvatskoj postaju najnormalnija i naprirodnija stvar

U državi u kojoj saborski zastupnik bez zazora peva stihove u kojima se ustaški poglavnik Ante Pavelić naziva „vođom svih Hrvata“, problem očigledno nije – Pavelić.

Problem je, kažu, stabilnost Vlade.

Snimak na kojem Josip Dabro, zastupnik Domovinski pokret, peva sporne stihove nije izazvao institucionalni potres. Nije sazvana vanredna sednica, nije pokrenuta ozbiljna politička rasprava o tome kako je moguće da se u 21. veku relativizuje i romantizuje vođa ustaškog režima. Umesto toga, u prvi plan je izbila – matematika parlamentarne većine.

I tako dolazimo do apsurda: nije skandal to što se javno slavi poglavnik NDH, već je skandal svaka potencijalna pretnja opstanku vladajuće koalicije. Nije problem veličanje ideologije koja je ostavila krvavi trag u istoriji, već je problem ako se uzdrma odnos snaga u Hrvatskom saboru.

U takvoj atmosferi, ustaštvo i nacizam više nisu incident, već folklor. Nije eksces, već „normalna stvar“. Nije tema od nacionalne važnosti, već sporedna buka u pozadini političkih kalkulacija. Kada izostane jasna i nedvosmislena osuda, poruka je jednostavna: može im se.

Ako društvo na to sleže ramenima, onda problem nije u jednom zastupniku, nego u standardima koje je spremno da prihvati.

U modernoj Hrvatskoj, čini se, najveći prioritet nije suočavanje s najmračnijim delovima sopstvene i evropske istorije, već očuvanje komotne većine. A dok je tako, Pavelić će nekima ostajati „vođa“, a svaka osuda – suvišan rizik.

Za Srbiju, ovakve pojave nisu tek unutrašnje pitanje susedne države, već duboko uznemirujuća poruka. Sećanje na stradanja u Drugom svetskom ratu i politiku istrebljenja koju je sprovodio ustaški režim i dalje je živo u kolektivnoj svesti srpskog naroda. Kada se danas relativizuje ili romantizuje ta ideologija, to u Srbiji ne može biti doživljeno kao folklor, već kao upozoravajući signal.

Dodatnu težinu svemu daje i iskustvo devedesetih godina, hrvatskog rušenja Jugoslavije u krvi i zločinačke operacije "Oluja" tokom koje je okupirana Republika Srpska Krajina, a Srbi pobijeni i proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Za mnoge u Srbiji, ti događaji nisu zatvoreno istorijsko poglavlje, već trauma koja oblikuje današnje percepcije bezbednosti i međudržavnih odnosa.

Zato je zastrašujuća sama pomisao da Srbija živi pored države u kojoj se, makar i sporadično, javno veličaju simboli i ličnosti povezane s genocidnom politikom.

Očigledno je ovo i poruka EU Srbiji - verovatno će Brisel od Beograda tražiti i da se izvini za Jasenovac ili da vrati Srbe prognane iz RSK kako bi završili na isti način kao njihovi preci.

Autor: Pink.rs