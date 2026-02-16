Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas, nakon razgovora sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom u Atini, da je svom grčkom kolegi rekao da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji puta ka Evropskoj uniji i da ga je pozvao da poseti Beograd u aprilu.

"Mislim da mi vrlo odgovorno govorimo i planiramo poglavlja, očekujemo otvaranje novih. On je potpuno ubeđen da je stvar trenutka kada će se to desiti i ja sam ga pozvao da dođe u Srbiju. Nadam se da ćemo u aprilu mesecu imati posetu i na premjirskom nivou, odnosno da će on biti gost Srbije. Pre toga ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapartitis će biti u Beogradu u martu", rekao je Macut novinarima nakon sastanka.

Istakao je da Srbija i Grčka imaju kontinuirano dobar odnos.

"Mislim da je to dobra poruka da je Grčka naš, da kažem, i sused, prvi komšija. Ja je tako doživljavam, kao i uvek, da su to negde naši bliski narodi koji se tu nalaze i sa kojima mi moramo da održavamo veoma dobre odnose", naglasio je Macut.

Rekao je da je jedno od pitanja koje su interesovali grčkog premijera politička situacija u Srbiji i da mu je on odgovorio da se ona smiruje.

"Ja sam ga informisao o tome da je politička situacija, pre svega ako govorimo o protestima i toj, da kažem, fazi koju smo imali tokom prošle godine, sada u zalasku, da imamo jedan dijalog, da govorimo i sa univerzitetima. Mislim da smo krenuli u dobrom pravcu u tom smislu da univerziteti rade punim kapacitetom", naveo je premijer.

Kako je rekao, sa grčkim kolegom je razmenio iskustva o njihovim problemima koji su oni imali pre deceniju, kada su imali vrlo ozbiljne probleme i nemire na univerzitetu, pre svega u Atini, koji su trajali u kontinuitetu pa gotovo i tri godine.

"Tu su postojali razni problemi u funkcionisanju univerziteta, ali to se sve završilo vrlo srećno time što je univerzitet osnažen, ojačan, a autonomija je u potpunosti zadržana. Ali univerziteti se naravno brinu i o svojoj bezbednosti, to je jedan uslov koji je potpuno fer. Da zapravo država koja finansira univerzitete u Grčkoj zahteva od univerziteta koji to sprovode da održavaju zapravo red i poredak u okviru akademske zajednice. Mislim da je to jedna dobra poruka i da smo razmenili iskustva", rekao je Macut.

Grčkog premijera interesovalo je i situacija u AP Kosovo i Metohiji, a Macut mu je, kako je rekao, preneo poznate stavove Beograda da je formiranje Zajednice srpskih opština apsolutno jedan od preduslova za bilo kakvu priču o normalizaciji odnosa.

"Naravno, on (Micotakis) je to već znao i nadam se da će i on pomoći da generalno na tom putu ka Evropskoj uniji prevaziđemo i ove probleme", naglasio je Macut.

Dodao je da su govorili i o energetici, koja je vrlo bitna.

"Tu će Grčka igrati veoma bitnu ulogu, pre svega zbog tečnog naftnog gasa koji će da ide iz Grčke i to su dve linije, da kažem, koje će se planirati. Mislim da smo mi tu viđeni u te obe linije kao partneri na putu ka Evropi", istakao je Macut.

Ponovio je da je Grčka naš ne samo istorijski prijatelj sa kojima smo, kako je rekao, gotovo u nekakvim rođačkim odnosima, već i bitan strateški, ekonomski, infrastrukturni i transportni pravac koji mi moramo da održavamo.

"Situacija koju smo sad doživeli potpuno jasno govori da mi ne možemo da se osvrnemo stvarno samo u jednom pravcu na snabdevanje i odnose. Prosto diversifikacija svega u svetu je potpuno izvesna i neophodna i mislim da je to zdrava politika da svaka zemlja, pre svega kontinentalna, kao što smo mi, mora da zavisi od više i izvora i snabdevanja i ruta saobraćajnih, komunikacionih, pa i energetskih i ekonomskih", naveo je premijer.

Dodao je da je Micotakis vrlo zainteresovan da u aprilu dođe u Beograd i da misli da će tada nastaviti sa tim razgovorima.

Na pitanje da li će Grčka učestvovati na EXPO izložbi u Beogradu, kao što je ranije potvrdila, Macut je kazao da ne očekuje iznenađenja u tom smislu.

Naveo je da je sa premijerom Grčke razgovarao i o problemu koji je Grčka imala sa poljoprivrednicima, koji je trajao u kontinuitetu 45 dana.

"Ali ono što je poenta priče jeste da je Micotakis potencirao na tome da samo kontinuiran stalni razgovor sa poljoprivrednicima, ali i sa drugim privrednim granama je jedina formula uspeha. Ja sam ga informisao da je zapravo uspeh vezan i za univerzitetsku nastavu u Srbiji, bio u stvari vezan sa jednim kontinuiranim dijalogom", rekao je Macut.

On je poručio da mora postojati dijalog sa svima i da je prirodno da se razgovara sa onima koji to žele.

"Ja sam u univerzitetskoj zajednici našao sagovornike i mislim da to treba da bude model koji mora da posluži i za druge oblasti našeg društva i u komunikaciji sa svim stanovnicima i sa svim društvenim granama, mi moramo razgovarati da bismo stigli do rešenja. Nismo mi ni bolji ni lošiji, čini mi se u boljoj situaciji nego većina zemalja i u okruženju, ali možda i globalno. Tako da nastavljamo razgovore sa Grčkom, nadam se da ćemo imati i nove teme", rekao je Macut.

Autor: Iva Besarabić