MACUT U ATINI: Sastankom sa Micotakisom premijer Srbije otpočeo dvodnevnu radnu posetu Grčkoj (FOTO)

Premijer Srbije prof. dr Djuro Macut sastao se danas u Atini u premijerskoj palati Maksimos sa predsednikom Vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.

Sastankom sa Micotakisom premijer Srbije je otpočeo dvodnevnu radnu posetu Grčkoj.

Tokom posete Grčkoj, Macut će se sastati i sa rektorom Nacionalnog i Kapodistrijasovog univerziteta i dekanom Medicinskog fakulteta u Atini profesorom Nikolaosom Arkadopulosom.

Po završetku sastanka predsednik Vlade Srbije prisustvovaće potpisivanju sporazuma o saradnji Medicinskog fakulteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Atini.



Autor: Jovana Nerić