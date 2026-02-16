MACUT U ATINI: Sastankom sa Micotakisom premijer Srbije otpočeo dvodnevnu radnu posetu Grčkoj (FOTO)

Premijer Srbije prof. dr Djuro Macut sastao se danas u Atini u premijerskoj palati Maksimos sa predsednikom Vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.
Sastankom sa Micotakisom premijer Srbije je otpočeo dvodnevnu radnu posetu Grčkoj.
Tokom posete Grčkoj, Macut će se sastati i sa rektorom Nacionalnog i Kapodistrijasovog univerziteta i dekanom Medicinskog fakulteta u Atini profesorom Nikolaosom Arkadopulosom.
Po završetku sastanka predsednik Vlade Srbije prisustvovaće potpisivanju sporazuma o saradnji Medicinskog fakulteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta u Atini.
Autor: Jovana Nerić