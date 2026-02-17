MATICA SRPSKA JE TEMELJ NAŠE KULTURE, JEZIKA I NACIONALNOG IDENTITETA Mesarović: Sačuvala je srpsku reč od zaborava i povezala naš narod bez obzira na granice i vreme

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović proisustvovala je akademiji povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske u Novom Sadu i istakla da je ova ustanova temelj srpske kulture, jezika i nacionalnog identiteta.

- Već dva veka čuva i oblikuje duhovni prostor srpskog naroda. Osnovana u vremenu bez države, postala je stub narodne samosvesti. Kroz knjige, rečnike i časopise sačuvala je srpsku reč od zaborava. Ona je povezala Srbe bez obzira na granice i vreme. Bila je i ostala simbol trajanja, znanja i kulturne zrelosti. Kroz Maticu srpsku srpski narod je učio ko je i kuda ide. 200 godina Matice srpske znači 200 godina pamćenja, stvaranja i identiteta.

Mesarović se osvrnula i na grupe blokadera koje su se okupile oko Srpskog naroodnog pozorišta i protestovale protiv obeležavanja ovog velikog jubileja.

- Horda pristalica blokaderskog pokreta, podržana određenim opozicionarima, mrziteljima srpske tradicije, kulture i identiteta, autošovinistima koji mrze svoju zemlju i sve što je srpsko, okupila se ispred Srpskog narodnog pozorišta u Srpskoj Atini kako bi sprečila ovaj značajni jubilej Matice srpske, a po ko zna koji put pokazala koliko mrzi Srbiju. Njihova malobrojnost pokazuje koliko je srpski narod prezreo i odbacio takve ideje koje mu, nikada i nisu bile bliske. Ovakvi ispadi blokadera ujedinjuju srpski narod! Vređanje i zviždanje crkvenim velikodostojnicima samo jača naš nacionalni ponos i stvara nove generacije mladih ljudi koji vole svoju zemlju - u inat onima koji bi da je sruše, spale, ponize i unište - navela je Mesarović.

Mesarović je podvukla da su Srbi ponosni na Maticu srpsku i njenu istorijsku ulogu u očuvanju našeg bića.

- Ponosni smo na politiku koju simbolizuje naš predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Prethodnih skoro 14 godina, a i istorija će i pokazati, da je to jedina politika prosperiteta, napretka, rezultata i nešto što će buduće generacije izučavati i po čemu će se voditi - rekla je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić