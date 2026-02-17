'CRVENA LINIJA JE PREĐENA' Brnabić: To što blokaderi rade je borba protiv Srbije - U Novom Sadu sinoć su se desile stravične stvari

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić obratila se javnosti povodom incidenta u Novom Sadu koji se desio sinoć.

Brnabić je navela da nije mogla da pusti da prođe samo još jedan dan i da se iz jedne institucije kakva je Skupština ne oglasi.

- Treba da se osvestimo da su blokaderi doveli do toga da mi na ulice izvodimo kordone policije, da bi moglo da se obeleže dva veka Matice srpske - istakla je Brnabić.

Kako kaže, scene koje smo sinoć videli u Novom Sadu Srbija nije videla od 1945. godine.

Istakla je da ono što blokaderi rade nije politička borba, već borba protiv Srbije.

- Nema tu ničeg normalnog i uobičajenog. Niste vi napali Aleksandra Vučića i SNS, vi ste napali Maticu srpsku koja postoji dva veka. SPC postoji 800 godina, a to su osnove našeg društva, našeg naroda i naše državnosti - izjavila je Brnabić i dodala:

Vi kad napadate na Dan državnosti niste vi napali Aleksandra Vučića vi ste napali Srbiju.

Brnabić je naglasila da svako u ovoj zemlji na to treba da reaguje jer je to strašno i užasno.

Podsetila je i na napade na Savindan i Svetosavsku akademiju, oni kad to napadaju ne napadaju Vučića nego Srbiju.

- Kakve veze nadstrešnica ima s obeležavanjem dva veka Matice srpske, i opet se vraćamo na Blokadnu kuharicu... Da dođemo do toga da nam bude normalno da patrijarh i mitropolit ne mogu da prođu jer će blokaderi da ih biju, vređaju... I mi treba da pustimo da prođe još jedan dan. To je stravično, dosta je ćutanja, mi moramo jednom da podvučemo crtu, ovo je crvena linija - naglasila je Brnabić i dodala:

Samo dva dana pre ovoga njih 40-50 blokadera su se u Briselu okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti, pa naravno da nam se ovo dešava. Ovi ljudi iz Manekena Pis i ljudi iz Brisela i belgijska policija nisu mogli da veruju da se neko iz neke zemlje skupi da spreči obeležavanje dana državnosti svoje zemlje...

Podsetila je na sramne uvrede i pretnje blokadera na Badnje veče i Božić da će "nas jahati, da nam je to poslednje Badnje veče..."

- Ljudi, osvestite se, to je borba protiv Srbije i svega što je stub našeg naroda i državnosti. Orkestrirana, organizovana i isfinansirana... I sad vas opet pitam, hoćemo .li još da ćutimo ili da se osvestimo da je ovo napad na državu Srbiju! Nas su blokaderi doveli do toga da bi bilo lakše organizovati obeležavanje dva veka Matice srpske, u tuđoj zemlji, nego u Srbiji?! I mi dalje treba da ćutimo?! - upitala je Brnabić.

Kako je rekla, dok se oko nas pletu vojni savezi protiv Srbije nama se u Srbiji dešava da ne možemo da obeležimo dva veka Matice srpske, da nam pište i vrište kad treba da obeležimo Dan državnosti, da vređaju.

- Crvena linija je pređena i mi to treba da osvestimo, sad je krajnje vreme.., Scene koje smo videli sinoć u Novom Sadu kada se zviždi patrijarhu, juri mitropolit nismo videli od 1945. godine, zašto se niko nije oglasio, čujemo ćutanje od svih drugim stranaka, zašto se ne suprotstave blokaderima i urušavanju svega što je srpska država, zašto je to uvek Aleksandar Vučić i SNS - upitala je Brnabić.

Pitanja novinara

Upitana o navodnim batinašima u Novom Sadu Brnabić kaže da je to upravo spin, da se ne bi pričalo o tome da su blokaderi sprečavali obeležavanje dva veka Matice srpske.

Brnabić se zahvalila Novosađanima koji sinoćne sramne scene nisu podržali nego je blokadera bilo hiljadu i po.

- Vidite li vi ljudi šta se dešava, kada ćemo da se probudimo?! - upitala je Brnabić dodavši da ovo sve nema veze s pravom i pravdom, borbom za bolju Srbiju, s padom nadstrešnice nego da su to iskoristili da napadnu svaki stub naše državnosti na čelu sa SPC:

Nije ovo napad na Aleksandra Vučića i SNS, oni su meta jer ne ćute!

Autor: Pink.rs