Aljbin Kurti podržao napad blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu (FOTO)

Aljbin Kurti koji svakodnevno zagročava život Srbima na Kosovu i Metohiji, uvek je spreman na punu podršku onima koji bi da ruše jaku Srbiju.

Blokaderi su juče vređali patrijarha Porfirija i mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, a samoproglašeni premijer lažne države Kosovo daje im punu podršku, a i kome bi drugom.

Mediji koji su pod njegovom dirigentskom palicom objavljuju ono što je u Kurtijevom interesu.

Kako navode mediji, Kurti podržava blokadere kako bi na vlast došli oni koji bi se odrekli Kosova i Metohije.

Autor: Pink.rs