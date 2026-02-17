AKTUELNO

Aljbin Kurti podržao napad blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Visar Kryeziu ||

Aljbin Kurti koji svakodnevno zagročava život Srbima na Kosovu i Metohiji, uvek je spreman na punu podršku onima koji bi da ruše jaku Srbiju.

Blokaderi su juče vređali patrijarha Porfirija i mitropolita SPC vladiku Joanikija i pokušali da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, a samoproglašeni premijer lažne države Kosovo daje im punu podršku, a i kome bi drugom.

Mediji koji su pod njegovom dirigentskom palicom objavljuju ono što je u Kurtijevom interesu.

Kako navode mediji, Kurti podržava blokadere kako bi na vlast došli oni koji bi se odrekli Kosova i Metohije.

Autor: Pink.rs

