'VELIKI JE ZNAČAJ DA BUDEMO DEO NOVE ERE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE' Vučić se oglasio po dolasku u Nju Delhi: Zahvalan domaćinima na srdačnom dočeku i ponosan što predstavljam Srbiju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Indiju na Samit o veštačkoj inteligenciji.

- Zahvalan domaćinima na srdačnom dočeku i ponosan što predstavljam Srbiju u Indiji na @indiaaiimpactsummit2026 , jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva. Za našu zemlju je od velikog značaja da bude deo nove ere, ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima vidimo šansu za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije Srbije.

- Indija je danas jedan od najznačajnijih globalnih aktera koji oblikuju savremene međunarodne odnose, svetsku ekonomiju i tehnološki razvoj. Radujem se susretima sa predsednicom @presidentofindia i premijerom @narendramodi i verujem da će naši razgovori otvoriti novo poglavlje sveobuhvatne saradnje naše dve zemlje i dva naroda, poručio je predsednik Aleksandar Vučić po dolasku u Nju Delhi gde će prisustvovati Samitu o veštačkoj inteligenciji.

Tokom posete indiji, Vučić će se sastati se sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem. Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima.

Predsednik Srbije je uoči dolaska objavio i autorski tekst u najčitanijoj dnevnoj novini u Indiji - Indijan ekspres u kojem je govorio o dosadašnjoj ali i budućoj saradnji te višedecenijskim dobrim odnosima Srbije i Indije.

Podsetimo, u Indiji je u toku petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji okuplja šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija. Na samitu učestvuje 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu.

Autor: Jovana Nerić