Mridć: Napad na crkvene velikodostojnike je deo pokušaja proterivanja srpskih institucija iz Novog Sada

Izvor: Pink.rs

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić najoštrije je osudio sramna dešavanja u organizaciji blokadera u Novom Sadu.

- Napad na crkvene velikodostojnike je deo pokušaja proterivanja srpskih institucija iz Novog Sada od strane blokadera - naveo je Mrdić i dodao:

Istorija Srbije ne pamti ovakav dan. Svedoci smo kako je grupa blokadera želela da spreči obeležavanje 200 godina Matice srpske i kako vređaju srpsku tradiciju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo je potvrda da njima smeta sve što je srpsko.

Autor: S.M.

