AKTUELNO

Politika

'KATASTROFALNE POSLEDICE ODLUKA NATO, EVROPE I AMERIKE 1999. GODINE' Vučić iz Indije: Pandorina kutija nepravde i razaranja tada je krenula

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Presdenik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Indije, on je govorio za Nacionalni dnevnik TV Pink.

- Od lidera je samo moj autorski tekst unutra i zato je privukao pažnju. Malo ko i da primećuje koliko su katastrofalne posledice imale verovatno pogrešne odluke i NATO-a i Evrope i Amerike te 2008 godine i naravno '99 godine. Pandorina kutija nepravde i razaranja suverenih država krneula je tada upravo moćnih, koji tada nisu hajali za međ. pravo. Mislili su da su svemoćni i božiji izaslanici koji mogu da dele pravdu ognjem i mačem, pravdajući višim ciljevima to i na kraju su doveli sebe u istu poziciju i da koriste iste argumente koje smo mi koristili - kaže Vučić.

Kaže da je to bilo rušenje svetskog poretka i da može da govori i o našim greškama, o rukovodstvu koje nije stalo iza naroda i gledal osamo sebe.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIJU NISU USPELI DA SLOME Vučić: Oni su formirali vojni savez da bi nas napali, čekaju rat Evrope i Rusije

Politika

'NASILNICI GOVORE O NASILJU' Vučić: Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti

Politika

Vučić za Nacionalni dnevnik: Poslanica Sonja Ilić je dobro, njen sin Gavrilo biće simbol otpora obojenoj revoluciji, simbol pobede pristojne Srbije!

Politika

'HOĆE DA KAZNE NAROD, KAD NE MOGU MENE!' VUČIĆ ZA PINK: U Davosu predstavljam celu zemlju, kao i one koji vode prljavu kampanju protiv mene svakoga da

Politika

SRBIJA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE Vučić: Naravno da su ljudi iz Užica patriote! Rektor Đokić vrši ozbiljna krivična dela

Politika

VUČIĆ O SASTANKU TRAMPA I PUTINA: Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini! Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje