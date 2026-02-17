'KATASTROFALNE POSLEDICE ODLUKA NATO, EVROPE I AMERIKE 1999. GODINE' Vučić iz Indije: Pandorina kutija nepravde i razaranja tada je krenula

Presdenik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Indije, on je govorio za Nacionalni dnevnik TV Pink.

- Od lidera je samo moj autorski tekst unutra i zato je privukao pažnju. Malo ko i da primećuje koliko su katastrofalne posledice imale verovatno pogrešne odluke i NATO-a i Evrope i Amerike te 2008 godine i naravno '99 godine. Pandorina kutija nepravde i razaranja suverenih država krneula je tada upravo moćnih, koji tada nisu hajali za međ. pravo. Mislili su da su svemoćni i božiji izaslanici koji mogu da dele pravdu ognjem i mačem, pravdajući višim ciljevima to i na kraju su doveli sebe u istu poziciju i da koriste iste argumente koje smo mi koristili - kaže Vučić.

Kaže da je to bilo rušenje svetskog poretka i da može da govori i o našim greškama, o rukovodstvu koje nije stalo iza naroda i gledal osamo sebe.

Autor: Jovana Nerić