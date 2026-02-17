AKTUELNO

ZAR VAM NIŠTA NIJE SVETO?' Predsednik Vučić objavio snimak jezivih napada blokadera na SPC: Sve maske su im pale! (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da blokaderi napadaju sve naše temelje: srpsku crkvu i srpsku državu.

Sve maske su im pale, ne napadaju oni Vučića, blokaderi napadaju sve što je Srbinu bitno, napadaju naše temelje: srpsku državu i srpsku crkvu - istakao je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom instagram nalogu "avucic"

Nijedan srpski praznik, nijedan, od Vidovdana do danas, Vidovdan, Svetoslavska akademija, Dan srpskog jedinstva pred toga, Dan državnosti, Sretenje, ni na jedan od tih dana, oni nisu propustili da ne učine direktno napade na temelje pod jedan srpske države, pod dva, srpske crkve.
Oni napadaju sve srpske vrednosti, oni napadaju našu tradiciju i kulturu, oni napadaju sve što je Srbinu bitno, oni napadaju sve ono što baštinimo kao najviše vrednosti našeg društva. Društva u celini nam je napadnuto - istakao je predsednik Vučić.

