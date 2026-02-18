OVI HOĆE DA VODE SRBIJU: Blokaderi iz PSG pravdaju vojni savez protiv Srbije, a šta tek govore za KiM!

Blokaderi iz PSG, čiji su članovi planirali terorističke akcije u Srbiji pred blokaderski protest 15. marta prošle godine, sada opravdavaju vojni savez između Hrvatske, Albanije i Prištine.
Uz to, oni jasno kažu da je tzv. Kosovo za njih nezavisna država koja treba da postane član NATO.
18. фебруар 2026.
"Vojni savez Albanije, Kosova i Hrvatske nema nikakve veze sa planiranim napadom na Srbiju, već sa ambicijom Prištine da se integriše u NATO savez. Tužna je činjenica da su gotovo svi u regionu prepoznali da je doprinos kolektivnoj bezbednosti Evrope ulazna karta kojom se preskače mnogo stepenika u procesu evropskih integracija i da je ovo period kada je takozvana neutralnost apsolutno neodrživa," rekao je Grbović.
Autor: Pink.rs