OVI HOĆE DA VODE SRBIJU: Blokaderi iz PSG pravdaju vojni savez protiv Srbije, a šta tek govore za KiM!

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević ||

Blokaderi iz PSG, čiji su članovi planirali terorističke akcije u Srbiji pred blokaderski protest 15. marta prošle godine, sada opravdavaju vojni savez između Hrvatske, Albanije i Prištine.

Uz to, oni jasno kažu da je tzv. Kosovo za njih nezavisna država koja treba da postane član NATO.

"Vojni savez Albanije, Kosova i Hrvatske nema nikakve veze sa planiranim napadom na Srbiju, već sa ambicijom Prištine da se integriše u NATO savez. Tužna je činjenica da su gotovo svi u regionu prepoznali da je doprinos kolektivnoj bezbednosti Evrope ulazna karta kojom se preskače mnogo stepenika u procesu evropskih integracija i da je ovo period kada je takozvana neutralnost apsolutno neodrživa," rekao je Grbović.

Ekstremisti ponovo skinuli srpsku zastavu sa groba Ivice Talića u Skulenovu kod Lipljana

Autor: Pink.rs

