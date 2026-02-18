BRANIĆEMO SVOJU DRŽAVU I NAROD Vučević oštro reagovao na Kurtijevo izvođenje 'vojske' na ulice Prištine: Čuvamo mir i stabilnost SRBIJA NIKOME NE PRETI

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je Kurtijevo izvođenje "vojske" na ulice, još jedan šamar međunarodnim pravu i gaženje povelje UN.

- Ovaj paradni cirkus u Prištini, u organizaciji lažnog predsednika lažne države, nije ništa drugo nego još jedan šamar međunarodnim pravu i gaženje povelje UN. Za razliku od Kurtija i njegovih ratnih huškača, Srbija ostaje dosledna poštovanju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, zaštiti svog naroda na Kosovu i Metohiji i očuvanju mira i stabilnosti. Branićemo svoj narod i svoju otadžbinu. To je naš odgovor svima koji zveckaju oružjem i prave saveze usmerene protiv nas. Srbija nikome ne preti. Nastavljamo da vodimo politiku mira, da modernizujemo i jačamo svoje vojne kapacitete, ekonomiju, da u svakom pogledu snažimo našu državu kako bi mogla da se suprotstavi svim izazovima i odvrati svaki pokušaj napada na njen suverenitet i teritorijalni integritet - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Овај парадни циркус у Приштини, у организацији лажног председника лажне државе, није ништа друго него још један шамар међународним праву и гажење повеље УН. За разлику од Куртија и његових ратних хушкача, Србија остаје доследна поштовању Резолуције 1244 Савета безбедности УН,… pic.twitter.com/AY7DEqy3UU — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 18. фебруар 2026.

Autor: Pink.rs