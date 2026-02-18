Ministar Mali UPOZORIO GRAĐANE: Internet prevara sa mojim likom se pojavila na Fejsbuku, budite oprezni

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se na društvenoj mreži Fejsbuk pojavila reklama sa njegovim likom za veb-sajt preko koga se, navodno, može jednostavno i lako zaraditi veliki novac i upozorio sve građane da je reč o prevari.

- Reč je o internet prevari i molim građane da ne veruju u reklamu, ne koriste veb sajt i ne nasedaju na ove pokušaje da budu obmanjeni. Apelujem na sve da budu oprezni i ne koriste veb stranice, linkove ili sajtove koji obećavaju laku zaradu - naveo je Mali na svom Fejsbuk nalogu.

Kako je naveo, zatražiće od internacionalne platforme, preko koje je ova lažna reklama puštena, da se u najkraćem roku pomenuti sadržaj ukloni.

Autor: Pink.rs