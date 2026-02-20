BLOKADERI BI DA ZABRANE DA DECA U SRBIJI IMAJU AKVARIJUM, JER BEOGRAD NIJE NA MORU?! Smeta im sadržaj koji postoje u svim metropolama (FOTO)

Blokaderi su još jednom pokazali da je njihov jedini cilj rušenje i destabilizacija naše zemlje. Sve što država hoće da napravi, oni hoće da sruše. To vam govori koliko je novca spolja ušlo za rušenje Srbije.

Zato se pojedini predstavnici blokadera protive projektima koji su namenjeni najmlađima - izgradnji akvarijuma kod Ušća i delfinarijuma na Ekspu. Osim što je akvarijum atrakcija i postoji u svim velikim metropolama, postoje i takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom, i ništa bolje ne utiče na njih nego ti delfini.

Nakon novog nasilja blokadera, kada su upali na gradilište na Ušću u Beogradu, protestujući zbog izgradnje akvarijuma, počelo je i kampanja od strane blokaderskih medija, koji opravdavaju rušenje ograde i nasrtaje na policiju - ekološkom problematikom.

Argument koji dolazi iz blokaderskog tabloida "Danas", da "ajkule ne treba da gledaju deca koja žive pored Dunava jer je Beograd kopneni grad", neminovno otvara nekoliko pitanja: Da li su i Moskva, London ili Madrid gradovi na okeanu? Da li se njihova deca svakodnevno kupaju sa ajkulama? Naravno da ne. Ipak, u tim gradovima postoje sadržaji koji deci omogućavaju da kroz edukaciju i zabavu upoznaju svet, prirodu i životinjske vrste koje inače ne bi imala priliku da vide uživo.

Suština nije u tome u kom delu sveta neko živi, već u mogućnosti. Deca svuda u svetu zaslužuju pristup savremenim, edukativnim i kulturnim sadržajima. Ako takve prilike postoje u velikim evropskim centrima, zašto bi bile sporne u Beogradu?

Jer pitanje za blokadere nije da li je Beograd na moru, već da li deca Srbije imaju pravo na iste mogućnosti kao i njihovi vršnjaci širom sveta.

Vučić: Imate one koji su protiv svega

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na formiranje nove kaste u Srbiji koja je protiv svakog progresa.

Odgovarajući na pitanja novinara u Nju Delhiju, Vučić je podvukao da postoje ljudi u Srbiji koji bi da sruše svaki uspeh.

- Bili su protiv mosta, vezivali se za mostove, bili su protiv Beograda na vodi, bili su protiv mostova u Novom Sadu, protiv tunela, protiv autopute, pruga, vozova. Nema protiv čega nisu bili, sad su protiv akvarijuma. Protiv prirodnjačkog muzeja... Sve ono što imaju velike metropole sveta, oni su protiv. Zašto? Ne znaju ljudi šta će sa sobom. Postoji kasta ljudi koja hoće da sruši svaki uspeh zato što ne mogu da podnesu jer neko drugi uspeva da izgradi ono što su mislili da njima pripada - naveo je Vučić.

Autor: Iva Besarabić