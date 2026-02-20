'Zaposlićemo još žena u Jumku u Rudnoj Glavi' VUČIĆ OBRADOVAO DAME: Za sve zaposlene 20.000 dinara za 8. mart

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u pogonu Jumka u Rudnoj Glavi biti zaposleno više žena, kao i da sve zaposlene žene u tom, ali i u drugim pogonima te kompanije mogu očekivati pomoć za 8. mart od 20.000 dinara.

Vučić je, obraćajući se ispred pogona kompanije Jumko u Rudnoj Glavi, u okviru posete Borskom okrugu, kazao da će se rešiti da zaposlenje bude za stalno, odnosno na neodređeno vreme.

"Zaposlenima u celom Jumku, ne samo ovde u Rudnoj Glavi, već i u Vranju i svim drugim mestima, dakle i Drvaru pomoći ćemo sa po 20.000 dinara za 8. mart. To je za koji dan, tako da i na tu pomoć oni koji su zaposleni ovde u ovom preduzeću mogu da računaju", rekao je Vučić.

Kako je naveo, u Rudnu Glavu dolazio je putem Žagubica i Jasikovo, pa je skrenuo levo ka Rudnoj Glavi.

"Taj deo puta ćemo da uradimo. Ono sa čim imamo problem to je snabdevanje vodom u celoj majdanpečkoj opštini. Ogromna su ulaganja od preko 30 miliona evra, ali verujem da ćemo naredne tri, četiri godine uspeti i to da uradimo", rekao je Vučić.

Zahvalio je svima koji su ga dočekali na ogromnoj podršci koju uvek daju državi Srbiji i što su uvek tu kada je najteže.

"Da budem iskren, sad sam bio u Turskoj, pa u Nemačkoj, pa na dan primio predsednika Azerbejdžana, pa u Indiji. Nekako, svuda je lepo, ali najlepše se osećam kad sam sa vama, kad sam ovde na istoku Srbije sa svojim narodom, sa ljudima koji Srbiju vole više nego bilo šta drugo", rekao je Vučić i najavio da će večeras u Boru, a verovatno i sutra u Kladovu i u drugim opštinama, pre svega da razgovara sa građanima.

"Hoću da čujem vas, šta mislite šta je važno da uradimo", naveo je Vučić.

Autor: Pink.rs