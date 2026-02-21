GRAĐANI SRBIJE VERUJU VUČIĆU Ministarka Mesarović: Predsednik je među narodom više nego svi njegovi prethodnici zajedno DIREKTAN RAZGOVOR OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI

Potpredsednca Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je, prisustvujući razgovoru predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa građanima Bora, da je on sa narodom više nego što suu to činili svi njegovi prethodnici zajedno.

-Još jedna potvrda koliko građani širom Srbije veruju našem predsedniku jeste i prepuna sala građana Bora večeras. I dokaz da je Aleksandar Vučić među narodom više nego svi njegovi prethodnici zajedno. Izuzetno je važno da od naših sugrađana direktno čujemo šta je to što je potrebno da učinimo kako bi oni živeli još bolje, radili i razvijali svoje lokalne zajednice. Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije, predsedniku Vlade i Srpskoj naprednoj stranci na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da radimo još snažnije na razvoju Bora i cele istočne Srbije, kroz izgradnju infrastrukture, nove investicije i nova radna mesta - navela je Mesarović.

Autor: D.Bošković