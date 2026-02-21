NOVI PUT, MOBILNA AMBULANTA I FABRIČKI POGON! Predsednik Vučić razgovarao sa meštanima sela Sastavak: Ljudi osećaju nepravdu jer su blokaderi SVE POKRALI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar nastavlja posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.

Vučić je najpre posetio selo Sastavak kod Knjaževca, a zatim će ići u Prahovo i selo Klokočevac.

U Knjaževcu je predsednika dočekao veliki broj meštana kojima se obratio.

- Uspeli smo da sačuvamo zemlju, sad je vreme da se okrenemo razvoju i napretku, svemu onome što možemo da radimo - rekao je Vučić pred sastanak sa članovima mesnih zajednica.

Predsednik je obećao da će uskoro krenuti da se radi put.

- Razumem vašu potrebu da moramo da radimo više puteva, ali uradili smo više u 12 godina nego u prethodnih 60. Hoću da predstavimo nove ideje, planove i ogromne sume novca, reći ćemo i koji su izbori. Ulagaćemo u vodovode, kanalizacije i mnoge druge stvari, moramo da dodatno podignemo Staru planinu sa novim sadržajima, da ljudima ponudimo više. Jutros sam čuo od ljudi, ne možemo u svakom selu ambulantu da otvaramo, ali moramo da napravimo sistem mobilnih ambulanti, u svakom selu jednom nedeljno najmanje, da znaju ljudi da neko o njima brine. To nije jednostavno ni lako, vi ste svi pametni ljudi, naviknuti su ljudi na lakši i bolji život. Svi misle da imaju pravo na veliku platu, a nemaju obavezu da idu po selima. Sve smo 2000-ih uspeli da uništimo u Knjaževcu. Znate kad imate problem u jednom Boru sa specijalistima. Da ne govorim o drugim mestima. Zato ćemo više da platimo ljude koji će da idu od sela do sela, od kuće do kuće da to rade - rekao je Vučić.

Vučić je porazgovarao i sa građanima u Sastavku kako bi čuo njihovo mišljenje i probleme sa kojima se suočavaju.

- Poljoprivredne penzije su niske. Koliko god bih želeo da najniže penzije, kad god bih pomislio da to treba da povećamo, kažu "znate, to su jedine penzije koje nismo smanjivali". Moj otac ima ogromnu penziju, njima sam smanjivao sve vreme. Onda mi kažu ne možeš tako da radiš zato što je to stečeno pravo. Moramo da vidimo kako da preživite. Sada ćemo da pomognemo, ali me muči kako sistemski da pronađemo rešenje - rekao je Vučić.

Druga gospođa mu je ispričala svoj problem iz 2008. godine.

- Imali smo pljačkašku privatizaciju. Šta vam je sad predlog? Ta fabrika sad ne postoji. Teško da išta tu možemo, nismo jedanput plaćali plate za blokadarsko vreme kad su ljudima uništavali živote. Ja ne mogu da vam obećam da mi možemo da vam uzememo vlasništvo, ali možemo da vidimo neku socijalnu podršku, ja ću da se postaram da dovedem državnu fabriku tekstila u Knjaževac - rekao je Vučić.

Nakon što je poričao sa meštanima, predsednik Vučić je razgovarao i sa članovima mesnih zajednica.

- Ovde su predsednici mesnik zajednica i delegati. Ono što narod hoće, nije problem da kažemo niste u pravu, ali ljudi vide da nema razgovora sa njima. Nekad ćeš da pomogneš, nekad je gubljenje vremena. Morate da razgovarate sa ljudima. Ljudi osećaju nepravdu jer su blokaderi sve pokrali. Ne možemo da vratimo te plate, ali smo izmišljali socijalnu pomoć da se osete da su to zaradili, da su dobili to što su svojevremeno radili. Čak i kad ne možemo, razgovarajte sa njima. Pokaži pažnju - rekao je Vučić.

Vučić je dodao i da sistem mobilnih ambulanti mora da bude do 2010.

- Sistem mobilnih ambulantu mora da bude za 2030. Svuda nam se ljudi žale. Ne možeš da kažeš ljudima iz centra grada da idu u Batajnicu i Zemun, neće. Zato moramo da platimo. Imamo mnogo starih ljudi ali i dece. Put od Sastavka do Knjaževca uradite odmah, tih 4 kilometra. Siniša, čuo si me. Knjaževac je prelepa opština, moramo više sadržaja da ponudimo, brine me posao - rekao je Vučić.

- Potrebno je nešto što će biti značajniji udarac, da obezbedi da svaka porodica ima bar po jednu platu. Mobilne ambulante vas molim da napravite poseban sistem. 15 ambulanti je malo. Razuđena su sela, velike opštine. Nama je potrebno ne 15 već najmanje 150 mobilnih ambulanti - rekao je Vučić.

Predsednik je obećao da će završiti krov i stolariju na ambulanti, kako više ne bi prokišnjavalo, što je pozdravljeno gromoglasnim aplauzom.

- Reč je o Petroletki. Naravno, u poslu imate trenutke kada vam dobro ide, a onda dođu problemi i pošto više ne postoji taj ruski partner i sve je propalo, i sad je državo, ti plaćaj, iako smo mi vlasnici. Mudrije je ponekad ne trčati s odgovorom. Sami razmislite o tome - rekao je Vučić.

Da li je moguće da ništa u skijalište nismo ulagali, upitao je Vučić i dobio potvrdan odgovor.

- Gledaj samo kako u parama može da se vrati i u broju turista, mora da bude i drugih sadržaja.

Jedan od povratnika iz Švajcarske tražio je novi put do svog sela.

- Imali smo oko 7.500 domova kulture, u eri privatizacije 80 odsto domova su oronuli, što uništeni. Zato sam vam rekao da razmislite dobro, zato volim privatnu svojinu, neko mora da brine o tome. To su uglavnom bačene pare. Bolje da uradimo put jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi posao, ne možemo da trošimo pare na sve - rekao je predsednik.

Još jedan od prisutnih izneo je molbu za izgradnju puta, dok je jedan meštanin Minićeva rekao da imaju problema sa kanalizacijom.

Vučić se osvrnuo na problem koji mu je iznela jedna žena.

- Čoveku je najteže da sam prizna svoju grešku. Nikad neće niko stvarno da kaže da je pogrešio, već je bio naivan i verovao ljudima. Zato žena traži neku vrstu satisfakcije - rekao je Vučić.

Još jedan od okupljenih se požalio na put.

- U utorak se raspisuje tender i javnu nabavku, dobijate put - rekao je Vučić.

Jedna gospođa se požalila da imaju problema sa vodovodom.

- Najveći od svih problema nam je voda. Mi samo imamo ogromne gubitke na mreži, imamo azbestne cevi, 10.500 kilometara u Srbiji. Mi ćemo problati uz sve probleme da to konačno završimo do 2035. Kalna je važna zbog Stare planine. Postaraćemo se da završimo to u naredne 3-4 godine - obećao je predsednik.

Predsednik će u toku dana obići i Kladovo, gde će razgovarati sa građanima.

Podsetimo, Vučić je juče obišao selo Jasikovo i domaćinstvo Perice Simeonovića, Rudnu Glavu i pogon fabrike "Jumko", selo Gornjane i domaćinstvo porodice Kumbrijanović, kao i Bor gde je razgovarao sa građanima.

Autor: Iva Besarabić