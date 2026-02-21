AKTUELNO

VUČIĆ NAJAVIO NOVU FABRIKU U KNJAŽEVCU: Evo koliko će ljudi zaposliti

Predsednik Srbije koji se danas nalazi u Knjaževcu podsetio je na velike krize koje su zadesile ovaj grad i da "nema ništa što ovde nije uništeno" još od 2000 -ih, ali i dao obećanje da će dovesti pogon u ovaj grad koji će zaposliti 200 žena.

Istakao je da je obećao da će u Rgotini otvoriti Dom kulture i da je to ispunjeno.

- Lično ću da se postaram da dođe jedan pogon u Knjaževac da nam 200 žena zaposli da možemo na istoku lakše da dišemo, ali motor razvoja mora biti Stara planina, zato nam je bitno da uradimo ovaj put što pre. Biće sukoba u svetu, čuvaćemo mir i uz vašu podršku nadam se da ćemo to uraditi - rekao je Vučić.

