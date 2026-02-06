AKTUELNO

'GODINU DANA SMO TRPELI TEROR' Vučić: Uvek će kada Srbija bude jaka, biti napadana

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, podsetio je u Mladenovcu na "teror koji je zemlja trpela prethodnih godinu dana", ali i na to da je Srbija jaka uvek kada drugi žele da je sruše.

- Mi smo godinu dana trpeli teror, izdržali smo ga. Nemojte da smetnete sa uma, uvek će kada Srbija bude jaka, uvek će biti napadana, uvek će da gledaju da je sruše. Uz vašu pomoć i podršku sve možemo. I Mladenovac i čitav ovaj deo beskrajno volim. Hvala na ogromnoj podršci, velikoj ljubavi, što ne mrzite one koji to osećaju prema nama. I oni su naša braća i sestre, vratiće se kada ovi koji su ih terali da mrze, ne budu bili više tako ostrašćeni. Mržnja je emocija koja uništava onoga koji je pokazuje, a ne onoga protiv koga je uperena. Mi ćemo njih da pazimo, volimo, ali i da vodimo računa o Srbiji, da nam je neko ne bi uništio - kazao je Vučić.

Autor: A.A.

