Vučić: Dobili smo lincencu OFAK-a do 20. marta! Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se danas u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu. Tokom boravka u Kladovu, sa prisutnim građanima razgovarao je i o NIS-s.

- Dobili smo licencu od OFAK-a do 20. marta. Nadam se da će završiti ugovor. Biće problema u budućnosti, naravno, nije to jednostavno. Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije i dalje učnimo sve da kroz NIS obezbedimo rast privrede cele i da minimalno ili uopšte ne izgubimo broj radnih mesta. Što se tiče snabdevanja naftom, nije bilo problema i neće biti problema - rekao je Vučić.

Podsetimo, Kompanija NIS dobila je 20. februara novu operativnu licencu Ministarstva finansija SAD (OFAC) kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.

Autor: S.M.