AKTUELNO

Politika

Vučić: Dobili smo lincencu OFAK-a do 20. marta! Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se danas u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu. Tokom boravka u Kladovu, sa prisutnim građanima razgovarao je i o NIS-s.

- Dobili smo licencu od OFAK-a do 20. marta. Nadam se da će završiti ugovor. Biće problema u budućnosti, naravno, nije to jednostavno. Borićemo se da sačuvamo i obezbedimo rad rafinerije i dalje učnimo sve da kroz NIS obezbedimo rast privrede cele i da minimalno ili uopšte ne izgubimo broj radnih mesta. Što se tiče snabdevanja naftom, nije bilo problema i neće biti problema - rekao je Vučić.

Podsetimo, Kompanija NIS dobila je 20. februara novu operativnu licencu Ministarstva finansija SAD (OFAC) kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom 2026. godine.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Licenca

#Nis

#Rafinerija

#ofak

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ OBEĆAO: Mobilna ambulanta stiže u svako selo, time ćemo da sačuvamo živote

Politika

PRAVO MALO ČUDO NA ISTOKU SRBIJE! Vučić: Prahovo je od velikog značaja za napredak cele Srbije

Politika

'SREĆAN SAM ŠTO VIDIM DA SE LJUDI VRAĆAJU NAZAD' Vučić obišao domaćinstvo Kumbrijanovića u selu Gornjani

Politika

VUČIĆ U POSETI BORSKOM OKRUGU! Predsednik obišao domaćinstvo Perice Simeonovića u selu Jasikovo: Uložićemo od tri do pet MILIJARDI u lokalne puteve

Politika

Predsednik Vučić danas i sutra u poseti Zaječarskom i Borskom okrugu

Politika

'ZA 15 DANA RADOVI NA PUTU OD SOKOBANJE DO AUTO-PUTA BEOGRAD - NIŠ' Predsednik Vučić najavio: Daćemo deo novca i za uređenje centra Sokobanje