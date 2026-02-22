MRDIĆ: Pozivam građane da mi dostave podatke o protivzakonitim radnjama tužilaca Zagorke Dolovac, Mladena Nenadića, Branislava Lepotića...

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić pozvao je sve građane koji su žrtve nezakonitih odluka, samovolje i osvete vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i ostalih, da mu dostave podatke o tome.

Kao narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu pozivam građane koji su žrtve nezakonitih odluka, samovolje i osvete vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Branislava Lepotića, glavnog tužioca Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu Tatjane Lagumdžije, glavnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu Rdivoja Kaćanskog, predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića i člana ovog saveta Predraga Ćetkovića da mi dostave dokaze i podatke o nezakonitim radnjama ovih tužilaca kako bih protiv njih pokrenuo, zakonom predviđene, postupke.

Od kako sam počeo javno da govorim o malverzacijama kriminalno – tužilačke grupe Dolovac – Nenadić, koja je otela javno tužilaštvo, svakodnevno mi se javljaju građani koje je oba grupa nezakonito hapsila, oni koji su bili žrtve reketa da ne budu krivično gonjeni ili da se odustane od njihovog krivičnog progona, oni kojima su uništeni poslovi kako od strane ovih tužilaca ili drugih tužilaca koji su radili po nalozima ove grupe kako bi neke druge kompanije preuzele njihovo mesto na tržištu, od strane onih koji imaju podatke od tome kako je ova grupa prikrivala one koji su ubili advokata Mišu Ognjanovića, kao i onih koji su pretrpeli štetu zbog medijske hajke koju je ova grupa vodila selektivno i nezakonito objavljujući ”dokaze” iz postupaka koje su vodili.

Do sada je poznato da je ova kriminalno – tužilačka grupa samo u procesima koje je izgubio JTOK nanela štetu državi od 152 miliona evra koliko je država morala da plati na ime odštete licima kojima su nezakonito gonili. Centar za društvenu stabilnost objavio je 21. februara film o slučaju ”Generalštab” u kome su izneti dokazi o kriminalnim i koruptivnim radnjama Nenadićevog tužioca Vojislava Isailovića i tužilačkog pomoćnika, koji je usput i građevinski investitor, Radeta Bajića za predmet iz 2012. godine.

Kako bih obradio sve prijave građana formirao sam poseban tim za istraživanje malverzacija kriminalno – tužilačke grupe Dolovac – Nenadić koji čine iskusni pravnici, sudije i tužioci u penziji sa velikim iskustvom kao i bivši policajci koji su u svojoj karijeri imali slučajeve u kojima su upravo tužioci ili policajci vrđili krivična dela. Oni će obraditi sve dokaze koje mi građani budu dostavili a ja ću potom podnositi prijave protiv javnih tužilaca za koje budemo imali dokaze da su počinili krivična dela. Vreme je da se ova kriminalno – tužilačka grupa Dolovac – Nenadić nađe pred licem pravde i da bude optužena ili osuđena za sve što su protiv zakona počinili.

Autor: Iva Besarabić