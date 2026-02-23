JASNO JE VIDLJIVO ŠTA JE 'PROGRAM' BLOKADERA, A ŠTA ODGOVORNA DRŽAVNIČKA POLITIKA! 'Fascinantna je energija sa kojom se Vučić bori za narod'

Predsednik Srbije je nakon povratka iz Indije, a pre puta u Kazahstan, je u dva dana obilazio sela, opštine i gradove na istoku Srbije, razgovarao sa narodom, činio sve za njihov boljitak, dok su blokaderi za to vreme radili izgleda ono jedini što umeju da rade: blokirali normalan život, vređali, pretili i podsmevali se, a čak su napadali i Maticu srpsku i SPC i crkvene velikodostojnike.

Politički analitičar Dejan Miletić kaže da su u poslednjih nedelju dana kao nikada do sada postalo jasno vidiljivo šta je program blokadera, a šta ozbiljna i odgovorna džavnička politika koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić.

- Dok se Vučić sastajao sa stranim državnicima i pokušavao po belom svetu da nam obezbedi dobre međunarodne kontakte, investitore i nova ulaganja za Srbiju, blokaderi su iskoristili njegov odlazak iz zemlje da pokušaju da ponovo naprave haos u Novom Sadu. Mislim da je većina građana bila duboko skandalizovana njihovim napadom na Maticu srpsku, ali i nastavkom napada na SPC, koji je podosta otkrio njihove prave namere prema Srbiji. Čim se vratio, Vučić se uputio u istočnu Srbiju gde je najavio velike kapitalne projekte poput izgradnje puteva, bolnica, toplana, modernizaciju luke, ali i našao vremena da priča sa građanima i da rešava njihove probleme, da vidi da li je sistem negde možda zatajio i da to ispravi - kaže Miletić za Kurir.

On dodaje de "to kako su ga ljudi oduševljeno dočekivali, mnogo govori koliki kredibilitet uživa među narodom".

- Najviše zbog odgovorne politike koju vodi već više od deceniju. Uzalud su blokaderi za to vreme pokušavali da skrenu pažnju na sebe sprovođenim nekih svoji suludih akcija poput protesta protiv izgradnje akvarijuma i Prirodnjačkog muzeja, blokiranjem raskrsnica i ponovnim pozivanje na sukobe. Građene zanima kako će da žive, a ne sulude akcije blokadera koje postaju sve bizarnije - govori Miletić i dodaje:

- Takođe, moram da naglasim da je fascinantna energija predsednika sa kojom se bori za dobrobit građana Srbije! Ljudi moraju da znaju da nije lako leteti sa jednog na drugi kraj sveta, menjati vremenske zone i tamo učestvivati u izuzetno važnim forumima i sastancima gde vam je potrebna puna koncentracija, a zatim odmah ići u obilazak Srbije i pažljivo pratiti i kakvi su putevi i šta je urađeno i šta nedostaje i saslušati i pokušati da se reši svaki problem građana. Za to je potrebna ogromna mentalna snaga i volja, koju ne poseduju ni svi svetski lideri.

Autor: A.A.