Mrdić: Zalažemo se da sudije, tužioci i advokati budu samostalni u svom radu i da niko na njih ne utiče!

Očigledno je da blokaderima, određenim tajkunskim medijima i centrima moći, ne odgovara efikasno pravosuđe, istakao je za Novo jutro na TV Pink, narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Komentarišući napade od strane CEPRIS-a, kao i nelegalne grupe naslovljene kao Sindikat sudske vlasti i Odbrana struke, na predloge pravosudnih zakona koje je narodni poslanik Uglješa Mrdić podneo Narodnoj skupštini, on je istakao da nekima očigledno ne odgovara efikasno pravosuđe.

Mrdić je istakao da su tih 5 zakona koje je predložio, zapravo jedan veliki korak da pravosuđe bude efikasno.

- To je jedan veliki korak ka tome, da svako ko prekrši zakon treba da odgovara. Da imamo jedan efikasan zakon, tužilaštvo i sudstvo. Očigledno je da blokaderima, određenim tajkunskim medijima i centrima moći, ne odgovara efikasno pravosuđe. Oni su zato aktivirali određene ljude i ovaj njihov "marš na pravosuđe" bio je zapravo marš protiv efikasnosti pravosuđa, jer im ne odgovara poštovanje zakona. Oni planiraju da sprovedu jednoumlje - rekla je Mrdić.

Kako kaže, oni nas optužuju za nedemokratiju, a mi se zalažemo upravo za demokratiju i efikasno pravosuđe. Dodaje da se oni zalažu da jedan koji je predsednik Komore određuje šta će da rade i kako da misle advokati, sudije i svi.

- Mi se zalažemo da su sudije, tužioci i advokati budu samostalni u svom radu i da niko na njih ne utiče - rekao je Mrdić.

Kako ističe, ovi koji su učestvovali u tom protestu, da ih sada pitate da nabroje zakone i njihove nazive, većina njih ne bi znala.

- Njih boli zato što neće više vrhovni tužilac da utiče, već kao svuda u Evropi - rekao je Mrdić.

Državna sekretarka Lidija Pavićević, podsetila je da se na tom skupu okupilo svega 70 sudija i tužilaca, među kojima su bili i oni u penziji.

Kako Pavićevićeva kaže, čim je to sve u organizaciji CEPRIS-a (Centar za pravosudna istraživanja) rađeno, znamo da se radi o čistoj politici.

- Kada vidimo ko su sve članovi, a za koje znamo da su perjanica političkog delovanja. I niko im ne brani da se bave politikom, ali ne mogu da se bave tim svojim osnovnim zanimanjem - rekla je Pavićević.

Ističe da onaj koji je na čelu advokatske komore, trbalo bi da brine o interesu advokata, o advokatima kojima može da bude ugrožena egzistencija tim štrajkom.

- Na tom skupu je sve opet bilo usmereno protiv Aleksandra Vučića, protiv vlasti, a što se tiče seta pravosudnih zakona, ne vidim kako to utiče na samostalnost tužilaštva i nezavisnog sudstva. Poruke su bile krajnje uvredljive. Njima najviše smeta tema da tužioci koji su upućeni u određena tužilaštva, da, ukoliko nisu izabrani za ta tužilaštva moraju da se vrate u svoja matična tužilaštva - rekla je Pavićević.

Autor: A.A.