AKTUELNO

Politika

Mrdić: Zalažemo se da sudije, tužioci i advokati budu samostalni u svom radu i da niko na njih ne utiče!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očigledno je da blokaderima, određenim tajkunskim medijima i centrima moći, ne odgovara efikasno pravosuđe, istakao je za Novo jutro na TV Pink, narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Komentarišući napade od strane CEPRIS-a, kao i nelegalne grupe naslovljene kao Sindikat sudske vlasti i Odbrana struke, na predloge pravosudnih zakona koje je narodni poslanik Uglješa Mrdić podneo Narodnoj skupštini, on je istakao da nekima očigledno ne odgovara efikasno pravosuđe.

Mrdić je istakao da su tih 5 zakona koje je predložio, zapravo jedan veliki korak da pravosuđe bude efikasno.

- To je jedan veliki korak ka tome, da svako ko prekrši zakon treba da odgovara. Da imamo jedan efikasan zakon, tužilaštvo i sudstvo. Očigledno je da blokaderima, određenim tajkunskim medijima i centrima moći, ne odgovara efikasno pravosuđe. Oni su zato aktivirali određene ljude i ovaj njihov "marš na pravosuđe" bio je zapravo marš protiv efikasnosti pravosuđa, jer im ne odgovara poštovanje zakona. Oni planiraju da sprovedu jednoumlje - rekla je Mrdić.

Kako kaže, oni nas optužuju za nedemokratiju, a mi se zalažemo upravo za demokratiju i efikasno pravosuđe. Dodaje da se oni zalažu da jedan koji je predsednik Komore određuje šta će da rade i kako da misle advokati, sudije i svi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi se zalažemo da su sudije, tužioci i advokati budu samostalni u svom radu i da niko na njih ne utiče - rekao je Mrdić.

Kako ističe, ovi koji su učestvovali u tom protestu, da ih sada pitate da nabroje zakone i njihove nazive, većina njih ne bi znala.

- Njih boli zato što neće više vrhovni tužilac da utiče, već kao svuda u Evropi - rekao je Mrdić.

Državna sekretarka Lidija Pavićević, podsetila je da se na tom skupu okupilo svega 70 sudija i tužilaca, među kojima su bili i oni u penziji.

Kako Pavićevićeva kaže, čim je to sve u organizaciji CEPRIS-a (Centar za pravosudna istraživanja) rađeno, znamo da se radi o čistoj politici.

- Kada vidimo ko su sve članovi, a za koje znamo da su perjanica političkog delovanja. I niko im ne brani da se bave politikom, ali ne mogu da se bave tim svojim osnovnim zanimanjem - rekla je Pavićević.

Foto: TV Pink Printscreen

Ističe da onaj koji je na čelu advokatske komore, trbalo bi da brine o interesu advokata, o advokatima kojima može da bude ugrožena egzistencija tim štrajkom.

- Na tom skupu je sve opet bilo usmereno protiv Aleksandra Vučića, protiv vlasti, a što se tiče seta pravosudnih zakona, ne vidim kako to utiče na samostalnost tužilaštva i nezavisnog sudstva. Poruke su bile krajnje uvredljive. Njima najviše smeta tema da tužioci koji su upućeni u određena tužilaštva, da, ukoliko nisu izabrani za ta tužilaštva moraju da se vrate u svoja matična tužilaštva - rekla je Pavićević.

Autor: A.A.

#Novo jutro

#TV Pink

#Uglješa Mrdić

POVEZANE VESTI

Politika

'Najoštrije osuđujem terorističke aktivnosti na teritoriji Srbije' Mrdić: Krajnje je vreme da svi tužioci i sudije rade svoj posao

Politika

Mrdić: U svakoj drugoj državi Zagorka Dolovac bi bila uhapšena i procesuirana

Politika

Mrdić: Dva dana posle priznanja da tužioci JTOK Nenadić i Mandić nisu zaštitili svedoka ubistva advokata Ognjanović koji je kasnije ubijena nema reakc

Politika

NAJVAŽNIJE JE DA BEOGRAD NASTAVI DA SE RAZVIJA! Mrdić za Pink: Odluka o izborima u Beogradu do početka marta (VIDEO)

Politika

Mrdić: Juče se saznalo da su Dolovac i Nenadić znali za likvidaciju saučesnika u ubistvo advokata Miše Ognjanovića

Politika

MRDIĆ RASKRINKAO ŠEMU U TOK-u: Jasmina Čolak po nalogu Nenadića tajno deli dokumenta iz istraga!