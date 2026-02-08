Mrdić: U svakoj drugoj državi Zagorka Dolovac bi bila uhapšena i procesuirana

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink da su na blokaderskoj listi za budućnost Srbije sve sam "student do studenta".

- Jako dobro znamo i ko je Jovo Bakić i Ljiljana Bralović, kao i ostali sa te liste i svima je svojstven ekstremni stav protiv vlasti, oni bi samo da prže, dinstaju, lome, ali volim da svi građani vide ko su oni koje predstavljaju kao alternativu - rekao je Mrdić.

Kako kaže, Vladan Đokić je dva puta biran za rektora BU, čak su i neki drugi bili kada im je to odgovaralo oko vlasti, isključivo radi svog interesa, kao i da su se dodvoravali.

Dodaje da oni nisu u stanju da prezentuju neke mlade, nove ljude.

Mrdić je istakao i da je Zagorka Dolovac imala sastanak sa ambasadorom Velike Britanije Edvardom Fergusonom prošle godine, nakon koga je istakla kako je na njemu kritikovan set pravosudnih zakona, da su oni na tom sastanku, navodno, podržali Dolovac i kritikovali njegov set pravosudnih zakona.

U današnjem izdalju lista Politika, Ferguson izjavljuje da se na spornom sastanku uopšte nije govorilo o tom setu zakona.

- Ona hoće da uvuče britance, ovo je potvrda da on nije naredio šta treba da se radi, već da je ona htela da u celu priču uvede britanskog ambsadaora. I u svakoj drugoj državi ona bi trebala da bude uhapšena i procesuirana - rekao je Mrdić.

Mrdić je takođe prokomentarisao i to da Zdenko Tomanović, koji je takođe na listi, nije student ali je prijatelj Dragana Šolaka, dodaje da je jako zanimljivo kada on krene da govori o dešavanjima 90-tih, kada je bio advokat nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

- On kada treba da bude advokat i dobije naknadu za to onda mu sve odgovara, a sada priča drugu priču - rekao je Mrdić.

Autor: A.A.