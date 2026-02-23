PREDSEDNIK BEOGRADSKE ADVOKATSKE KOMORE NE SME DA PITA NENADIĆA ZAŠTO ŠTITI UBICE SVOG KOLEGE OGNJANOVIĆA?

Vidim da je predsednik Advokatske komore Beograda advokat Vladimir Prijović gostovao sinoć na jednoj tajkunskoj televiziji, poručio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Kako navodi, o svemu je Prijović pričao samo nije reč rekao o tome da li Advokatska komora na čijem je čelu postavila pitanja JTOK odnosno Zagorki Dolovac i Mladenu Nenadiću zašto štite ubice njihovog kolege, advokata Miše Ognjanovića, koji je bio član Advokatske komore Beograda.

- Pošto Prijović ne insistira kod svojih odgovornih prijatelja, Dolovac i Nenadić, na odgovorima zašto štite ubicu advokata red je da mu se javno postave sledeća pitanja - kaže Mrdić i dodaje:

- Zašto Prijović kao predsednik Advokatske komore Beograda nije u subotu pitao Mladena Nenadića, glavnog tužioca Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, zašto se predmet ubistva njegovog kolege, advokata Miše Ognjanovića, koji je bio član Advokatske komore čiji je Prijović danas predsednik, nalazi OSAM GODINA U NENADIĆEVOJ FIOCI?

- Zašto Prijović nije pitao Nenadića da li su on, Mandić, Dolovac ili neko treći javili ubicama advokata Ognjanovića da je u TOK došao svedok ubistva njegovog kolege advokata kome su u TOK-u odbili da pruže zaštitu i koji je potom ubijen?

- Zašto nije pitao Mladena Nenadića kako je dobio predmet ubistva advokata Ognjanovića i za koji kriminalni klan radi kada štiti njegove ubice advokata? Kako kaže, nijedno od tih pitanja Prijavić nije postavio. - A mogao bi Prijović da odgovori da li mu je bilo neprijatno da podrži tužioca Jasminu Ganić Milanović, desnu Nenadićevu ruku, koja je februara 1999. godine optužila novinara Slavka Ćuruviju i dovela ga pred streljački stroj da 11. aprila 1999. godine bude streljan. A posle Nenadić kao ”vodi istragu o ubistvu Ćuruvije” koju Ganić Milovanović opstruiše a u toj istrazi bi morala da bude saslušana najmanje kao svedok - ističe Mrdić i dodaje: - Ništa to advokatu Prijoviću nije važno. Možete da budete ubica ili saučesnik u ubistvu Ćuruvije i Miše Ognjanovića, kao Nenadić, Ganić Milovanović, Dolovac ili Mandić ako ste protiv Aleksandra Vučića tada ste za Prijovića najbolji. To je predsednik advokatske komore kome je srpski narod kukavički.

Autor: A.A.