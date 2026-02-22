MRDIĆ: ZAŠTO ADVOKAT PRIJOVIĆ NE PITA DANAS NENADIĆA ZAŠTO SKRIVA UBICE NJEGOVOG KOLEGE ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA?

Vidim da je danas na protestu ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal govorio i Vladimir Prijović, tek izabrani predsednik Advokatske komore Beograda, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Nazivao je Prijović ministre kriminalcima a kao advokat bi morao da poštuje pretpostavku nevinosti. No ostatvimo to njegovoj političkoj ostrašćenosti i možda neznanju.

Nego Prijoviću kada ste već videli javnog tužioca Nenadića što ga ne pitaste zašto OSAM GODINA drži i fiocu predmet ubistva njegovog kolege, advokata Miše Ognjanovića, koji je bio član Advokatske komore Beograda čiji ste vi danas predsednik?

Zašto ne pitaste Nenadića otkud taj prdmet kod njega u fioci kada ne postoji odluka vrhovnog javnog tužioca o prebacivanju ovog predmeta iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u JTOK?

Zašto ne pitaste Nenadića zašto štiti ubice advokata Ognjanovića? Za čiji račun to radi i za koji kriminalni klan?

Ili da ga pitate kako je to svedok ubistva advokata Ognjanovića koji je dao izjavu u JTOK pušten na ulicu bez zaštite i UBIJEN POSLE PAR DANA!? Da vam Nenadić kaže da li je on ili neko iz JTOK, po njegovom nalogu, javio Ognjanovićevim ubicama da se JTOK javio svedok ubistva?

Sve ste to mogli Prijoviću da pitate Nenadića da ste smeli ili hteli. Nekada su predsedniče Advokatske komore Beograda protestovali posle ubistva svog kolege a vi danas sa Nenadićem koji štiti njegove ubice vodite politiku.

A politika vam je takva da neko može da učestvuje u ubistvu vašeg kolege ako sa vama deli ista politička uverenja.

