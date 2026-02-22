AKTUELNO

Politika

MRDIĆ: ZAŠTO ADVOKAT PRIJOVIĆ NE PITA DANAS NENADIĆA ZAŠTO SKRIVA UBICE NJEGOVOG KOLEGE ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA?

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vidim da je danas na protestu ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal govorio i Vladimir Prijović, tek izabrani predsednik Advokatske komore Beograda, kaže predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

Nazivao je Prijović ministre kriminalcima a kao advokat bi morao da poštuje pretpostavku nevinosti. No ostatvimo to njegovoj političkoj ostrašćenosti i možda neznanju.

Nego Prijoviću kada ste već videli javnog tužioca Nenadića što ga ne pitaste zašto OSAM GODINA drži i fiocu predmet ubistva njegovog kolege, advokata Miše Ognjanovića, koji je bio član Advokatske komore Beograda čiji ste vi danas predsednik?

Zašto ne pitaste Nenadića otkud taj prdmet kod njega u fioci kada ne postoji odluka vrhovnog javnog tužioca o prebacivanju ovog predmeta iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u JTOK?

Zašto ne pitaste Nenadića zašto štiti ubice advokata Ognjanovića? Za čiji račun to radi i za koji kriminalni klan?

Ili da ga pitate kako je to svedok ubistva advokata Ognjanovića koji je dao izjavu u JTOK pušten na ulicu bez zaštite i UBIJEN POSLE PAR DANA!? Da vam Nenadić kaže da li je on ili neko iz JTOK, po njegovom nalogu, javio Ognjanovićevim ubicama da se JTOK javio svedok ubistva?

Sve ste to mogli Prijoviću da pitate Nenadića da ste smeli ili hteli. Nekada su predsedniče Advokatske komore Beograda protestovali posle ubistva svog kolege a vi danas sa Nenadićem koji štiti njegove ubice vodite politiku.
A politika vam je takva da neko može da učestvuje u ubistvu vašeg kolege ako sa vama deli ista politička uverenja.

#Advokat

#Ugljesa Mrdic

#advokati

#kolege

#nenadic

#prijovic

POVEZANE VESTI

Politika

Mrdić: Juče se saznalo da su Dolovac i Nenadić znali za likvidaciju saučesnika u ubistvo advokata Miše Ognjanovića

Politika

MRDIĆ: ČIJI SU POTPISI NA SVAKOJ STRANI ANEKSA UGOVORA KOJE JE USVOJILA VLADA I ZAŠTO TUŽILAŠTVO ĆUTI O TOME?

Politika

Mrdić: Godinama je Dolovac u dogovoru sa Nenadićem na rad u JTOK slala tužioce koji su najposlušniji

Politika

Mrdić: Bojović sam sebu u Železnici dodelio posao od milion evra

Politika

Mrdić: TUŽIOCI DOLOVAC, NENADIĆ I MANDIĆ DA ODGOVORE KAKO JE UBIJEN SVEDOK UBISTVA ADVOKATA OGNjANOVIĆA POSLE SASLUŠANjA U TUŽILAŠTVU!

Politika

Mrdić: Dva dana posle priznanja da tužioci JTOK Nenadić i Mandić nisu zaštitili svedoka ubistva advokata Ognjanović koji je kasnije ubijena nema reakc