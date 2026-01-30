Mrdić: TUŽIOCI DOLOVAC, NENADIĆ I MANDIĆ DA ODGOVORE KAKO JE UBIJEN SVEDOK UBISTVA ADVOKATA OGNjANOVIĆA POSLE SASLUŠANjA U TUŽILAŠTVU!

Već tri dana javnost Srbije zna da je svedok ubistva advokata Miše Ognjanovića ubijen posle saslušanja u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Prošla su tri dana ali Mladen Nenadić, tužilac za organizovani kriminal, Milenko Mandić, tužilac koji je saslušao svedoka ubistva advokata Miše Ognjanovića i Zagorka Dolovac, koja je predmet ubistva Ognjanovića nezakonito otela Višem tužilaštvu i sklonila predmet ubistva da se sve zataška – nisu saslušani - navodi Mrdić i dodaje:

Do pre tri dana smo znali da je JTOK najgore tužilaštvo u čitavoj zemlji odnosno “bermudski trougao srpskog pravosuđa” u kome nestaju predmeti, skrivaju se ubistva i gube se postupci čiju štetu posle plaćaju svi građani iz budžeta. Sada znamo da neko iz ovog tužilaštva javlja kriminalnim klanovima ko svedoči protiv njih a da se potom te osobe ubijaju.

Mrdić je podsetio javnost da je Zagorka Dolovac pre osam godina, 31. jula 2018. godine, tri dana posle ubistva advokata Miše Ognjanovića, nezakonito otela predmet Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i predala ga u ruke Mladenu Nenadiću kako bi zasterao i kako bi ubice Ognjanovića bile zaštićene.

- Nenadić, koji osam godina krije predmet ubistva advokata Ognjanovića, čekajući da zastari i njegova desna ruka tužilac Milenko Mandić znali su da postoji svedok ubistva Ognjanovića. Taj svedok je posle saslušanja u JTOK ubijen. Dolovac, Nenadić i Mandić moraju da odgovaraju za svoju ulogu u ubistvu svedoka. Moraju da objasne kako su kriminalci koji su ubili advokata Ognjanovića znali za svedočenje u JTOK. Moraju da objasne za koji kriminalni klan rade - izjavio je Mrdić i dodao:

Na kraju, juče je u nama susednoj zemlji osuđena bivša predsednika Vrhovnog suda zbog veze sa jednom kriminalnom grupom. Neka se pripreme Dolovac, Nenadić i Mandić čije su ruke krvave do ramena. Vreme odgovornosti je počelo.

Autor: Pink.rs