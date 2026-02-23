HRVATSKI POSLANIK UDARIO NA VUČIĆA PREKO MILOVIH MEDIJA! Žele da oslabe Srbiju kako bi blokaderi došli na vlast! (VIDEO)

AKTUELNO

Hrvatski poslanik napada Srbiju i Vučića putem Milovih medija, a sve kako bi oslabio našu zemlju, ne bi li blokaderi došli na vlast!

-I što je najvažnije, mora se Crna Gora jasno podupreti svim pokušajima iz Srbije da se zaustavi na tom evropskom putu. Situacija je jasna, Vučiću gori pod nogama, Srbija je suočena sa nizom problema, njihovo sedenje na dve stolice se pokazuje promašajem, jer im se sada i ova zapadna i proamerička i ruska stolica lagano izmiču i on to mora da kompenzuje na neki način. Crna Gora mu je tu apsolutno najlakša meta i on će učiniti sve da pojača svoj uticaj u Crnoj Gori - rekao je Sokol, a u njegovom javljanju se jasno može videti koliko im je svima Srbija trn u oku na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

