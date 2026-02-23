JA OVDE NIKOGA NE NAPADAM, VEĆ BRANIM LJUDE KOJI RADE! Ministarka Stamenkovski o Centru za socijalni rad u Boru i nemaru predstavnika lokalne samouprave (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se zbog nemara pojedinih predstavnika lokalnih samouprava I ispostava Centra za socijalni rad.

- Upozoravala sam lokalnu samoupravu da stvari ne stoje dobro u Centru za socijalni rad u Boru i zahtevala njihovu reakciju. Oni u Centru za socijalni rad u Boru nemaju pravnika. Nemaju pravnika! U više navrata insistirala sam da se to pitanje reši, jer je nedopustivo da jedna takva ustanova funkcioniše bez pravnika - naglasila je ona.

Ministarka ističe da niko ne može da je ubedi da na području celog okruga ne mogu da nađu pravnika koga će da zaposle.

Ja o tome otvoreno pričam. Ako ću ja zbog toga da snosim političke konsekvence, zato što upozoravam ljude da rade svoj posao, evo neka ih nosim. Majka ne sme da trpi, dete ne sme da trpi, zato što neko hoće da pumpa, a neko hoće da vlada, a neko hoće da spava, a neko dolazi na radno mesto, pa prvo ujutru dok popije kafu, pa dok vidi šta ima na internetu. Deca čekaju godinama da sudovi odluče, da bi oni mogli da budu podobni za usvajanje. Prođe im detinjstvo, da ne znaju čiji su sinovi i kćerke – kazala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je rekla da to nisu teme kojima treba da se bavi šef države, već su teme za lokalnu samoupravu.

- Ja ih sada pitam: Jesmo li vam rekli da počnete da radite svoj posao? Ja ovde nikoga ne napadam, ja ovde branim ljude koji rade. Dajte da svako kao jedinka u ovom društvu uradi nešto dobro za ovu zemlju. Ako vodiš bilo koju ustanovu, shvati da je to blagoslov. Moraš da slušaš ljude. Socijalna zaštita je zaštita ljudi. Socijalna politika je najvažnija politika uz zdravstvenu politiku. Te dve politike čine suštinu onoga što mi radimo, a to je da našem narodu bude dobro i da mu pružimo sigurnost.

Autor: Iva Besarabić