ODBRANA USTAVNOG PORETKA I PRAVA NA ŽIVOT: Institut za političko umrežavanje obnavlja peticiju podrške predsedniku Vučiću

Srbiju je potresla uznemirujuća vest o hapšenju dvojice muškaraca, D. R. (51) i M. R. (43) iz Kraljeva, pod sumnjom da su planirali atentat na predsednika Republike Aleksandra Vučića i članove njegove porodice.

Prema navodima istrage, osumnjičeni su u periodu od decembra 2025. do februara 2026. godine dogovarali nabavku oružja radi fizičke likvidacije predsednika, njegove supruge i dece, kao i napade na pripadnike MUP-a. Vest o ovim planovima izazvala je šok i oštru osudu javnosti, dok nadležni organi nastavljaju istragu u cilju potpunog rasvetljavanja slučaja.

OBNOVA PETICIJE! ODGOVOR NA MONSTRUOZNE PLANOVE ZA ATENTAT I TEST LOJALNOSTI DRŽAVI

U ovakvim okolnostima, Institut za političko umrežavanje (IPU) odlučio je da obnovi peticiju podrške pravu na život predsednika Aleksandra Vučića, koja je prvobitno pokrenuta 22. januara 2025. godine. Iz Instituta ocenjuju da inicijativa tada nije naišla na značajniju podršku unutar samih institucija i da su mnogi državni funkcioneri izbegavali da javno stanu iza nje. Razlozi za takvu pasivnost, prema oceni IPU, ukazuju na dublje probleme: kod dela funkcionera primetna je veća lojalnost inostranim centrima moći i kriminalnim strukturama nego državi, dok drugi biraju strategiju ćutanja i oportunizma iz straha za sopstvene pozicije u slučaju promene vlasti.

Postoji i ozbiljna zabrinutost da pojedini nosioci javnih funkcija nisu samo pasivni posmatrači, već da mogu biti umešani u šire planove destabilizacije ustavnog poretka i nasilne smene legalno izabrane vlasti. Ministar kulture Nikola Selaković upozorio je da je pripremanje atentata direktan napad na državu i njene institucije, proistekao iz dugogodišnje kampanje dehumanizacije i "trovanja" javnog prostora mržnjom.

Institut za političko umrežavanje godinama upozorava da se protiv Srbije vodi specijalni hibridni rat čiji je cilj potpuna delegitimizacija institucija. Peticija, koju su do sada potpisali brojni zvaničnici poput ministara Ivice Dačića, Maje Popović, Milana Krkobabića i Dejana Ristića, kao i predsednica Skupštine Ana Brnabić, predstavlja apel za odbranu osnovnog ljudskog prava na život.

U trenutku kada su ugroženi životi najviših državnih zvaničnika i njihove dece, izostanak jasnog stava više se ne može smatrati neutralnošću. Danas odnos prema bezbednosti institucija i izbornoj volji građana predstavlja ključni test lojalnosti državi i njenom ustavnom poretku. Peticija je dostupna online, a javnost se poziva da stane u odbranu neotuđivih prava i stabilnosti Srbije.

http://ipu.rs/2025/01/22/peticija-podrske-pravu-na-zivot-predsednika-srbije-aleksandra-vucica/