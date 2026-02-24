AKTUELNO

Politika

RUSIJA BRUJI O VUČIĆU! Hapšenje osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije udarna vest u ruskim medijima! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug, Printscreen ||

Hapšenje dvojice osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića udarna je vest u ruskim medijima.

Među prvima je ovu informaciju sa svojim čitaocima podelila ruska agencija TASS i ona se nalazila na prvoj poziciji na naslovnoj strani ovog medija.

pročitajte još

ODBRANA USTAVNOG PORETKA I PRAVA NA ŽIVOT: Institut za političko umrežavanje obnavlja peticiju podrške predsedniku Vučiću

Kako je navedeno, dvojica osumnjičenih uhapšeni su sinoć u Kraljevu zbog planiranja atentata na predsednika Srbije.

Vest su preneli gotovo svi ruski mediji, uključujući agenciju RIA Novosti i Raša tudej.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

#Aleksandar Vučić

#Hapšenje

#Mediji

#Rusija

#planiranje ubistva

POVEZANE VESTI

Politika

JE L’ VAM I DALJE SMEŠNO?! Blokaderi i njihovi mediji realnost konačno pretvorili u horor - DVOJICA UHAPŠENA ZBOG SPREMANJA UBISTVA VUČIĆA I NJEGOVE P

Fudbal

UDARNA VEST U ŠPANIJI: Otac Lamina Jamala izboden na parkingu!

Politika

'NAJBOLJE DA SU IH PUSTILI DA IZVRŠE ATENTAT NA VUČIĆA' Ana Brnabić zgrožena izveštavanjem blokaderske N1: Monstruozno obrtanje stvarnosti

Politika

'DIREKTAN NAPAD NE SAMO NA PREDSEDNIKA, VEĆ I NA DRŽAVU SRBIJU' Selaković o hapšenju dvojice osumnjičenih za pripremu atentata na predsednika Vučića

Politika

NAJSTRAŠNIJI PRITISAK BLOKADERA NA PREDSEDNIKA SRBIJE: Vučiću, moraš oteti sve što je rusko i proterati sve Ruse iz zemlje odmah! (FOTO)

Vesti

MAJA POPOVIĆ: Najoštrije osuđujem prizivanje ubistva predsednika republike Aleksandra Vučića