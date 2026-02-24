RUSIJA BRUJI O VUČIĆU! Hapšenje osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije udarna vest u ruskim medijima! (FOTO)

Hapšenje dvojice osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića udarna je vest u ruskim medijima.

Među prvima je ovu informaciju sa svojim čitaocima podelila ruska agencija TASS i ona se nalazila na prvoj poziciji na naslovnoj strani ovog medija.

Kako je navedeno, dvojica osumnjičenih uhapšeni su sinoć u Kraljevu zbog planiranja atentata na predsednika Srbije.

Vest su preneli gotovo svi ruski mediji, uključujući agenciju RIA Novosti i Raša tudej.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Viši sud u Kraljevu saopštio je da je D. R. (1975) i M. R. (1983) iz tog grada određen pritvor do 30 dana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Njima se na teret stavlja da su u periodu od decembra 2025. do februara ove godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajace, tako što bi im naneli telesne povrede.

