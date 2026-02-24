JE L’ VAM I DALJE SMEŠNO?! Blokaderi i njihovi mediji realnost konačno pretvorili u horor - DVOJICA UHAPŠENA ZBOG SPREMANJA UBISTVA VUČIĆA I NJEGOVE PORODICE!

Hapšenje dvojice osumnjičenih za planiranje ubistva Vučića otkriva opasnu atmosferu koju stvaraju blokaderi i njihovi mediji.

"Dvojica muškaraca uhapšena su jer su planirala da ubiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu suprugu i decu" - ovako je glasila vest koja je večeras užasnula većinu ljudi koji žive u Srbiji. Ipak, nažalost, u našoj zemlji postoji i manja grupa onih koji bi se ostvarenju jezivih planova pomenutog uhapšenog dvojca obradovali, a to su isti oni koji mesecima prave atmosferu u kojoj ubistvo predsednika države dođe kao kulminacija njihovih suludih zamisli.

Mesecima, pa i godinama unazad, svedoci smo da su blokaderi, uz pomoć svojih medija, analitičara i "stručnjaka" stvarali okruženje oko Vučića, u kome se njemu i njegovoj porodici praktično crtala meta na čelu, a njegova likvidacija postavljala kao nešto opravdano. U cilju potpune dehumanizacije predsednika nisu prezali ni od čega, niti su birali sredstva, a ni mete.

Udari na decu

Početkom februara bili smo svedoci jednom od najbrutalnijih napada na predsednika i to preko njegove dece, kada su prvo blokaderi na mrežama napisali gnusne uvrede na račun Vučića i njegove ćerke Milice.

Naime, jedan korisnik društvene mreže X, objavio je fotografiju predsednika Srbije i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova! Ovakav nivo moralnog pada jasno je pokazao da više nije reč o političkoj borbi, već o pokušaju potpune dehumanizacije jednog čoveka i njegove porodice.

Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi napad, ovog puta na predsednikovog sina Danila, i to kroz tekst opskurnog portala koji bez ikakvih dokaza pokušao da konstrukcijama i insinuacijama kriminalizuje članove predsednikove porodice.

Tada je portal "srbijadanas.net" objavio je tekst pod naslovom "Ljubi ga tata! Kako je Danilo Vučić dobio Navip i 700 hektara vinograda", čime je nastavljena serija napada koji nemaju nikakve veze sa javnim interesom, već isključivo sa pokušajem diskreditacije i demonizacije.

Na udaru blokadera nedavno se našao i predsednikov brat, pa su tako na društvenim mrežama pokušali da naprave paralelu - najbesmisleniju moguću.

"Jeste ime Endrju engleska varijanta srpskog imena Andrej, jeste brat u svakom narodu rod najrođeniji, al' u Engleskoj je zakon jači od vladara", napisali su.

Spisak sramnih napada

Ovo su samo neki od primera bestidnih udara na porodicu predsednika Vučića. Spisku sramnih napada treba dodati i one da mu je pravi otac Albanac, da je javnosti umesto deteta poturio hologram, da je s Belivukom razrađivao planove za pljačke, da mu se pravi grob i kovčeg, torta gde se seče po vratu, da se njegovoj ćerki uvedu sankcije, da je učestvovao u "Sarajevo safariju"...

Sve ovo pokazuje samo jedan jasan politički cilj - da se kroz konstantno ponavljanje optužbi bez dokaza uruši legitimitet predsednika, oslabi poverenje građana i stvori atmosfera u kojoj bi eventualni napadi na njega bili relativizovani ili opravdavani.

Neprestani udari na porodicu plasiraju se iz dana u dan kako bi se dodatno pojačala dehumanizacija samog predsednika i stvaranje atmosferu u kojoj se on predstavlja kao legitimna meta, i to ne samo u političkoj borbi, već meta i u svakom drugom smislu.

Ova strategija ima jasan politički cilj - da se kroz konstantno ponavljanje optužbi bez dokaza uruši legitimitet predsednika, oslabi poverenje građana i stvori atmosfera u kojoj bi eventualni napadi na njega bili relativizovani ili opravdavani. Jasno je - blokaderi žele da se Aleksandar Vučić dehumanizuje, da mu se oduzme svaka ljudska crta. Istorija zna takve primere: cilj je da se njegova fizička likvidacija učini prihvatljivom, ako već ne i poželjnom, i da se njegovi egzekutori unapred opravdaju.

Zato i ne čudi da smo večeras svedočili hapšenju usijanih glava kojima je svim ovim natpisima ispran mozak i koji su pomislili da je ubistvo predsednika države nešto što bi trebalo uraditi.

Vučić o napadima

I sam predsednik Vučić govorio je početkom godine o svemu što on i njegova porodica proživljavaju.

- Prošle godine sam preživeo stvari koje ljudi kroz stotine života ne prožive. Ne mogu da govorim kroz šta su prolazila moja deca. Vukan još ne razume, ima 8 godina, šuška, kaže "ja sam ćaci". Ali je bistar i oseća naravno, vidi to i u okruženju i svačega se naslušao. Milica je to mnogo teže podnosila nego što sam očekivao. Ona je izuzetno jaka, sposobna, ali je teže podnosila nego što sam očekivao. Danilo je već muškarac, nije mu bilo jednostavno, ali je ćutao i podnosio. Majka s vremena na vreme nešto lošije, ali dobro. Što se mene tiče, problem je nastao negde u oktobru, novembru, gde sam shvatio po odnosu koji sam krenuo da gradim, gde sam izgubio strpljenje i pažljivo i uvek dobro meren odnos prema onima koji su tražili smrt za moju decu, mene i sve ostale. I uplašio sam se toga i trudim se da to promenim svakoga dana i još nisam uspeo - rekao je on tada.

