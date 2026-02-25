Linta: Tuđmanov govor na saboru HDZ pre 36 god - početak agresije na Srbe u Hrvatskoj

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas, povodom godišnjice prvog sabora Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), na kojem je za predsednika izabran Franjo Tuđman, da je taj događaj označio početak verbalne agresije na Srbe u Hrvatskoj koja će, kako je naveo, prerasti u institucionalnu i oružanu agresiju.

Linta je naveo da je Tuđman na prvom saboru HDZ-a pre 36 godina objavio rat Srbima izjavom da NDH nije bila "samo puka kvisliška tvorba i fašistički zločin", već i izraz istorijske težnje hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom izazvala osećaj velike ugroženosti i straha kod srpskog naroda u Hrvatskoj i BiH.

"Ali je postojala i realna opasnost, da će se ponoviti genocid iz vremena Drugog svetskog rata", naveo je Linta u saopštenju.

Dodao je da je Tuđman svoj govor održao pred ustaškim grbom, odnosno, šahovnicom sa prvim belim poljem i da je od tada počelo masovno korišćenje ustaških simbola širom Hrvatske.

Linta je naveo da se u predizbornoj kampanji HDZ-a i drugih stranka desnice, tokom marta i aprila 1990. godine, na većini zastava nalazio ustaški grb sa prvim belim poljem.

"Pored toga, Tuđman i drugi govornici su tokom trajanja sabora mnogo puta ponavljali da se zalažu za otcepljenje, kao i za istorijske i prirodne granice hrvatskog naroda misleći na stvaranje Hrvatske do Drine koja bi uključila BiH. U čitavom Tuđmanovom govoru Srbi su se opravdano osetili ugroženo i shvatili da ne postoje kao narod i da im ponovno preti masovno stradanje i progon", naveo je Linta.

Prema njegovim rečima, HDZ se profilisao kao proustaška stranka koja je pokrenula rehabilitaciju NDH i širila antisrpsku mržnju s idejom stvaranja etnički čiste Hrvatske bez Srba.

Linta je podsetio da je Prvi sabor HDZ-a održan u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu 24. i 25. februara 1990. godine i da je prisustvovalo više od 1700 delegata iz Hrvatske, BiH i dijaspore.

Autor: Marija Radić