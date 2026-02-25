U Aranđelovcu velika podrška listi SNS! Brnabić: Lista za sigurnu budućnost i napredak

U Aranđelovcu se danas prikupljaju potpisi podrške za listu SNS na predstojećim lokalnim izborima, a listu SNS potpisom je podržao veliki broj građana.

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić zahvalila je građanima koji su došli da podrže listu SNS.

"Danas sam razgovarala sa građankama i građanima Aranđelovca koji su došli da svojim potpisom podrže listu na lokalnim izborima Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica. Velika zahvalnost svima koji su došli u ogromnom broju da podrže baš tu listu, listu za sigurnu budućnost, mir, napredak i Aranđelovac bez nasilja", navela je Brnabić na Instagramu.

Istakla je da je to većinska Srbija - jedinstvena, pristojna i odlučna da ne dopusti blokaderski teror manjine nad većinom.

"Predivna i toliko pozitivna energija danas u Aranđelovcu, koja nama svima daje snagu da se borimo još snažnije i odlučnije, svakoga dana na svakom mestu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nastaviće da pobeđuje i zajedno sa svim našim građanima, kao jedan tim, nastavićemo da sanjamo velike snove!", istakla je Brnabić.

Redovni lokalni izbori u devet jedinica lokalne samouprave, među kojima je i Aranđelovac, biće održani 29. marta.

pročitajte još Nezapamćena gužva u Lučanima na prikupljanju potpisa za SNS listu (FOTO)

Autor: Pink.rs