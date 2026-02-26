AKTUELNO

'MI, TVOJI PRIJATELJI, ČEKAMO TE SA OSMEHOM I DOBRIM VESTIMA' Bratislav Gašić pružio podršku Ivici Dačiću: Život nam ponekad donese izazove koje niko ne bira (FOTO)

Bratislav Gašić, ministar odbrane , pružio je podršku ministru Ivici Dačiću koji se nalazi u bolnici.

- Dragi moj Ivice,

- Život nam ponekad donese izazove koje niko ne bira, ali znam da si ti čovek koji svaku prepreku dočekuje hrabro i uspravno. Tvoja snaga, vedar duh i vera u bolje sutra uvek su bili jači od svega.

- Sada je najvažnije da ozdraviš i da se vratiš svojim najmilijima. Mi, tvoji prijatelji, čekamo te sa osmehom i dobrim vestima.

- Uz tebe svim srcem- piše u objavi Bratislava Gašića.

