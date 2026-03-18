Gašić odgovorio Ponoševom potrčku: Dokažite to što govorite - ili snosite odgovornost, kako to zakon nalaže

Ministar odbrane Bratislav Gašić odgovorio je Ponoševom potrčku Slobodanu Petroviću.

- Dosta je više laži, nameštanja i brutalnih izmišljotina! Nećete više voditi političke hajke tako što ćete crtati mete na čelu ljudima i njihovim porodicama. Ako već iznosite ovakve optužbe, imajte hrabrosti da ih dokažete - napisao je Gašić i dodao:

Nemam nikakve bankovne račune ni imovinu van moje lepe Srbije, gospodine Petroviću (@slobodanpetrovic1990 ) - za razliku od vaših gazda, koji svoje ne mogu ni da prebroje. Istine radi, u Grčkoj sam imao kuću pre više od 30 godina, u vreme kada vi niste ni bili rođeni, i to mnogo pre nego što sam se bavio politikom, u koju sam ušao kao patriota, sa željom da ovu zemlju oslobodim od pošasti i propasti u koju su je dovele vaše gazde.

- Govorim grčki jezik, a moja porodica se privatnim biznisom bavi skoro 40 godina i danas zapošljava više stotina ljudi. Ali od Ponoševog potrčka i trbuhozborca ne očekujem ništa drugo osim izmišljotina i brutalnih laži.Dokažite to što govorite - ili snosite odgovornost, kako to zakon nalaže - istakao je Gašić i poručio:

Ili istina - ili odgovornost!

Autor: S.M.