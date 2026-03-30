AKTUELNO

Politika

ISTINA MORA DA SE KAŽE OTVORENO Gašić: Idemo dalje bez obzira na pritiske! Verujem u sposobnost ljudi da prepoznaju istinu i sačuvaju dostojanstvo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ministar odbrane razgovaro je sa meštanima sela Konjuh kod Kruševca.

On je na svom Instagram nalogu napisao:

"Razgovor sa građanima Konjuha još jednom je pokazao koliko je važno da se stvari kažu otvoreno i bez uvijanja. Lako je nekome uperiti prst i iznositi optužbe, ali time se ne napada jedan čovek - napadaju se svi vredni ljudi koji žive i rade u ovom kraju.

Neću da ćutim na laži i podmetanja koja traju već duže vreme. Videli smo i pokušaje obmane građana, pozive u kojima se neko lažno predstavlja i pokušava da utiče na izbornu volju. To nije politika koju vodimo i to nikada neće biti naš način.

Moramo da idemo dalje, zajedno, bez obzira na sve pritiske i pokušaje diskreditacije. Verujem u ljude ovog kraja i u njihovu sposobnost da prepoznaju istinu i sačuvaju dostojanstvo. Srbija se gradi radom, poštenjem i odgovornošću - i tako ćemo nastaviti."

Autor: Iva Besarabić

