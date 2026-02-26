'OČEKUJEMO ODLIČNE REZULTATE' Vučić otputovao u Kazahstan: Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, važni dogovori i odlična poseta predsedniku Tokajevu (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je otputovao u dvodnevnu posetu Kazahstanu, i istakao da u toj zemlji očekuje važne dogovore i velike sporazume.

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je na polasku da su prvi put od kad on ide u posetu bilo gde domaćini odredili da podignu "suhoje" u znak velike počasti prema svojim gostima što je, kako je dodao " divan znak prijateljstva prema Srbiji".

U okviru posete Vučiću će biti dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

- Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu. To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujemo odlične rezultate, kazao je Vučić.

Predsednik Srbije boravi danas i sutra u zvaničnoj poseti Kazahstanu, gde će se sastati sa predsednikom Kasimom Žomartom Tokajevim i sa premijerom Olžasom Bektenovim.

Iz Predsedništva je najavljeno da će tom prilikom biti potpisano više bilateralnih dokumenata.

Predsednik je dodao i sledeće:

- Jutro je, 5 i nešto u avionu za Kazahstan, ali ono što je mnogo važnije, posetio sam Ivicu jutros i Dačić je bolje, to je dobra vest, naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno ali je bolje na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole - rekao je Vučić i dodao:

- Idemo za Kazahstan gde je -30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu, naši domaćini su odredili, pošto valjda prvi put otkad ja idem u posetu bilo gde da podignu Suhoje u znak velike počasti koju odaju svojim gostima i to je divan znak prijateljstva prema Srbiji, ali očekuju nas važni razgovori u svim sferama i o svim sferama društvenog života, rekao bih veliki sporazumi, važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Tokajevu.

To su uvek dobre vesti za Srbiju, naglasio je predsednik.

- Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je Vučić u opisu snimka.

Autor: Jovana Nerić