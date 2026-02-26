PIPER: Da se ispovraćaš, Titov komunista drži lekcije o moralu

Zbog napisane reči ljudi su ostajali bez plate, išli u zatvor. To je bio posao Radeta Veljanovskog.

Zamislite sledeću situaciju. Neka 1978-1979. godina u Beogradu, doživotni predsednik jednopartijskog sistema Josip Broz na kraju svog života, u zatvor se ide zbog izrečene negativne misli, pesme koju napiše neki pesnik. I većinu mladih ljudi tada interesuje da odu na koncert Bijelog dugmeta koji se tad pojavio. A jedna osoba postaje sekretar komisije za ideološki i teorijski rad u informisanju i za propagandno delovanje pri Gradskom komitetu Saveza komunista Beograda. Da li znate ko je ta osoba? Ta osoba se zvala Rade Veljanovski, kaže na početku medijske analize Uroš Piper.

Precinije rečeno, taj čovek, koji u tom trenutku ima 25 godina, postaje ideolog. Njegov zadatak, objašnjava Piper, je da za Savez komunista Beograda prati da li je neko od novinara u Beogradu napisao neku kritičku misao o jednopartijskoj vlasti Josipa Broza, da li je negde neko nešto kritikovao...

- A onda slede sankcije, umanjenje plate, ostaje bez posla, završiće čak i u zatvoru... Zavisi koliko je bila velika ta kritika. E, to vam je Rade Veljanovski bio. Čovek tada sa 25 ili 26 godina ništa pametnije nije imao da radi nego postaje sekretar ideološke komisije Saveza komunista. I taj čovek danas svima nama drži moralne lekcije - objašnjava Piper.

Dodaje da nam to mnogo govori o slobodi medija.

- On je neki svetionik slobodnog novinarstva. Pa, čovek samo da se ispovraća na tako nešto. Prosto je nemoguće. Zamislite vi da neko ko to radi u Istočnoj Nemačkoj, Poljskoj, Bugarskoj ili Rumuniji... U jednopartijskom komunističkom sistemu, posle toga taj čovek kao postane ideolog slobodne misle. Koliko je kod nas sve to izvrnuto, koliko se sve obrnulo - ističe Piper.

Prema njegovim rečima zapanjujuće je da ljudi koji su zabranjivali drugima da misle, danas drže lekcije svima. Za takve ljude, Piper ima samo jednu poruku:

- Radetu Veljanovskom želim dobro zdravlje, neka šeta unuke, neka zaliva biljke, ali neka se povuče iz javnog života.

Autor: Pink.rs