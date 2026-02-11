LAŽ DANA! Piper: Normalan čovek se gadi takvih ljudi (VIDEO)

To su ljudi koji nemaju nikakvu empatiju, kaže Piper.

Uroš Piper rekao je da je video juče vest da tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Hašima Tačija, za krvnika i zločinca Hašima Tačija, ali da je "interesantno da nema specijalnih emisija o tome na N1 i Nova S".

- Nema žrtava srpskih koji će doći u studio i njihovih roditelja ili njihove dece koji će doći da govore o tome kroz šta su prošli u zatvorima terorističke Oslobodilačke vojske Kosova, takozvane, jer i čak i američka administracija u jednom trenutku je zvala terorističkom organizacijom. Nema toga. To ne interesuje Igora Božića. To ne interesuje Slobodana Georgieva. To ne interesuje Antonelu Rihu da tvituje o tome. Ne prvi emisiju o tome Marko Vidojković. A kukali su onoliko od 2000. do 2012.: suočavanje sa prošlošću, zločini počinjeni u naše ime i tako dalje.

Prema Piperovim rečima, "da njih stvarno interesuju žrtve, kao što su tad pričali, oni bi reč prozborili o srpskim žrtvama, ali ih ne interesuju".

- I zato su to neljudi. Zato su to, pa ne znam šta, ne znam koji izraz da upotrebim, a da ne bude pregrub, ali koji god upotrebim ne bi bio previše grub. To su ljudi koji nemaju nikakvu empatiju, već imaju samo politikanstvo. I zato svaki normalan čovek se gadi takvih ljudi i takvih medija - navodi Piper.

Autor: Iva Besarabić