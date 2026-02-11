AKTUELNO

Politika

LAŽ DANA! Piper: Normalan čovek se gadi takvih ljudi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: TV Pink Printscreen ||

To su ljudi koji nemaju nikakvu empatiju, kaže Piper.

Uroš Piper rekao je da je video juče vest da tužilaštvo traži 45 godina zatvora za Hašima Tačija, za krvnika i zločinca Hašima Tačija, ali da je "interesantno da nema specijalnih emisija o tome na N1 i Nova S".

- Nema žrtava srpskih koji će doći u studio i njihovih roditelja ili njihove dece koji će doći da govore o tome kroz šta su prošli u zatvorima terorističke Oslobodilačke vojske Kosova, takozvane, jer i čak i američka administracija u jednom trenutku je zvala terorističkom organizacijom. Nema toga. To ne interesuje Igora Božića. To ne interesuje Slobodana Georgieva. To ne interesuje Antonelu Rihu da tvituje o tome. Ne prvi emisiju o tome Marko Vidojković. A kukali su onoliko od 2000. do 2012.: suočavanje sa prošlošću, zločini počinjeni u naše ime i tako dalje.

@srpska.posla

LAŽ DANA Piper: Normalan čovek se gadi takvih ljudi #piper #lazdana #sprskaposla

♬ izvorni zvuk - Srpska posla

Prema Piperovim rečima, "da njih stvarno interesuju žrtve, kao što su tad pričali, oni bi reč prozborili o srpskim žrtvama, ali ih ne interesuju".

- I zato su to neljudi. Zato su to, pa ne znam šta, ne znam koji izraz da upotrebim, a da ne bude pregrub, ali koji god upotrebim ne bi bio previše grub. To su ljudi koji nemaju nikakvu empatiju, već imaju samo politikanstvo. I zato svaki normalan čovek se gadi takvih ljudi i takvih medija - navodi Piper.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#Uroš Piper

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Piper raskrinkao opoziciju! Piper: U roku od tri nedelje broj ljudi na protestima smanjen četiri puta

Politika

'VI STE PREVARANTI NA KUB' Uroš Piper raskrinkao još jednu LAŽ blokadera

Politika

LAŽ DANA: PIPER RASKRINKAO MEDIJSKU HOBOTNICU Ona žena je sebi dala 48 plata, a sad brani Šolaka i N1

Politika

BLOKADER BJELOGRLIĆ POTRČAO DA SE DODVORAVA HRVATIMA RUŠEĆI SRBIJU! Udara na sopstvenu državu iz Zagreba: I ćerku bi udao za Hrvata samo da im se dopa

Politika

Piper: Dolazi vreme odgovornosti, spremite se blokaderi!

Politika

PIPER RASKRINKAO BLOKADERE: Plaše se sređivanja stanja u pravosuđu i krivične odgovornosti! (FOTO)