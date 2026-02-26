AKTUELNO

Brnabić: Podrška mom prijatelju Ivicu Dačiću da brzo ozdravi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je danas podršku potpredsedniku Vlade Srbije i predsedniku Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću, koji je hospitalizovan na Klinici za pulmologiju zbog obostrane upale pluća i poželela mu da brzo ozdravi.

Brnabić je uputila podršku i Dačićevoj porodici i njegovim stranačkim kolegama i izrazila nadu da će se on brzo oporaviti.

''Mom prijatelju Ivici Dačiću želim brzo ozdravljenje i sve najbolje, kao i da pružim ogromnu podršku njegovoj porodici i svim njegovim saborcima iz Socijalističke partije Srbije. Jutros smo čuli da mu je stanje stabilnije, zaista se nadam da će ići nabolje'', rekla je Brnabić novinarima u Kopenhagenu gde boravi u zvaničnoj poseti.

Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća, a njegovo zdravstveno stanje je i dalje teško.

