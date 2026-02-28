AKTUELNO

Politika

Teška borba Ivice Dačića: Ministar na respiratoru, podrška stiže sa svih strana

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE ||

Predsedniku Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministru u Vladi Srbije Ivici Dačiću, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, stigao je veliki broj telegrama i pisama podrške iz zemlje i inostranstva, saopštilo je rukovodstvo stranke.

Socijalistička partija Srbije izrazila je zahvalnost svojim opštinskim i gradskim organizacija, članovima, simpatizerima i svim ljudima koji su prethodnih dana porukama i telegramima izražavali želje za brzo ozdravljenje Dačića.

- Naši koalicioni partneri iz vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nam od prvog dana hospitalizacije daju punu podršku i zajedno sa nama se mole za brz oporavak predsednika SPS Ivice Dačića -  navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da su reči ohrabrenja i podrške za brz oporavak Dačića uputili i brojni domaći i strani zvaničnici, a posebnu zahvalnost na rečima podrške SPS je uputio ministru spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeju Lavrovu.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS-a Ivica Dačić u sredu je primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća.

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević sinoć je izjavio da se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji i da je isuviše rano za bilo kakve prognoze kada je reč o "ovako ozbiljnom stanju".

Autor: Pink.rs

