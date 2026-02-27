Vučić svečano dočekan u predsedničkoj palati u Astani: U toku plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani.

08:20 - Počeo plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana u Astani

U predsedničkoj palati Akorda u Astani počeo je plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, a sastanku prisustvuju i predsednici dve zemlje Aleksandar Vučić i Kasim-Žomart Tokajev.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević,ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nenad Miloradović.

Posle plenarnog sastanka, dve strane razmeniće 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT sektora, a biće usvojena i zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

Predsedniku Vučiću će potom biti dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan, a biće održana i zajednička konferencija za medije predsednika Vučića i predsednika Tokajeva.

08: 00 - Predsednik Vučić se oglasio nakon sastanka sa Tokajevim.

07:01 - Za predsednika Vučića priređen svečani doček uz najviše državne počasti i intoniranje himni dve zemlje.

Program posete

Vučić će se kasnije sastati i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim u zgradi Vlade.

Vučić boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kazahstanu na poziv Tokajeva, koji je sinoć za predsednika Vučića priredio večeru u svojoj rezidenciji.

Autor: Pink.rs