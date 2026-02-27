'POSEBAN FOKUS STAVILI SMO NA ENERGETIKU' Vučić sa Tokajevom o daljem jačanju sveobuhvatne bilateralne saradnje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Astani sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevom, a na sastanku su, kako je naveo, sumirani rezultate dosadašnje saradnje i određene smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje.

"Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

Dodao je da su razgovarali o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima.

"Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju u oblasti razvoja novih projekata od zajedničkog interesa", istakao je Vučić.

Dodao je da je, u eri snažne digitalne transformacije i inovacija, neizbežna tema bila i primena veštačke inteligencije u obrazovanju, privredi i industriji, u čemu Kazahstan ostvaruje fascinantan napredak.

"Pozvao sam predsednika Tokajeva da ponovo poseti Srbiju, čime bi nam učinio posebnu čast", naveo je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Kazahstanu.

Autor: Pink.rs