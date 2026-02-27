Vučić u Kazahstanu obišao fabriku namenske industrije 'Besqaru', predstavljeni novi sistemi naoružanja (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je tokom zvanične posete Kazahstanu fabriku namenske industrije „Besqaru“, koja ostvaruje saradnju sa srpskom kompanijom Jugoimport-SDPR.

Tokom obilaska pogona, domaćini su predsedniku Vučiću predstavili proizvodne kapacitete fabrike, kao i najnovije modele naoružanja i vojne opreme koji se izrađuju u ovom kazahstanskom postrojenju.

Vučiću su u izložbenom prostoru prikazani različiti tipovi lakog i teškog naoružanja, artiljerijska sredstva, kao i savremeni sistemi namenjeni opremanju kopnenih jedinica.

Saradnja fabrika „Besqaru“ i Jugoimporta u proteklom periodu doprinela je razmeni znanja, tehnologija i unapređenju proizvodnih procesa.

Za Srbiju je važno jačanje partnerstava u oblasti namenske industrije, kako bi se unapredili domaći kapaciteti i otvorile nove poslovne prilike za srpske kompanije.

Postoji prostor za dodatno povezivanje stručnih timova i razvoj novih proizvoda koji bi mogli biti konkurentni na međunarodnom tržištu.

Poseta fabrici „Besqaru“ deo je šireg programa bilateralnih razgovora i ekonomskih susreta tokom zvanične posete Kazahstanu, sa ciljem produbljivanja privredne i industrijske saradnje između dve zemlje.

U okviru izložbe u Astani prikazan je i višecevni izbacivač raketa Uragan.

Sa predsednikom Vučićem u obilasku izložbe su i ministar za međunarodnu ekonomsku saradnju Srbije Nenad Popović, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

