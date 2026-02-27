AKTUELNO

Politika

Vučić u Kazahstanu obišao fabriku namenske industrije 'Besqaru', predstavljeni novi sistemi naoružanja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/S.Kuvekalović ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je tokom zvanične posete Kazahstanu fabriku namenske industrije „Besqaru“, koja ostvaruje saradnju sa srpskom kompanijom Jugoimport-SDPR.

Tokom obilaska pogona, domaćini su predsedniku Vučiću predstavili proizvodne kapacitete fabrike, kao i najnovije modele naoružanja i vojne opreme koji se izrađuju u ovom kazahstanskom postrojenju.

Foto: Pink.rs/S.Kuvekalović

Vučiću su u izložbenom prostoru prikazani različiti tipovi lakog i teškog naoružanja, artiljerijska sredstva, kao i savremeni sistemi namenjeni opremanju kopnenih jedinica.

Saradnja fabrika „Besqaru“ i Jugoimporta u proteklom periodu doprinela je razmeni znanja, tehnologija i unapređenju proizvodnih procesa.

Foto: Pink.rs/S.Kuvekalović

Za Srbiju je važno jačanje partnerstava u oblasti namenske industrije, kako bi se unapredili domaći kapaciteti i otvorile nove poslovne prilike za srpske kompanije.

Postoji prostor za dodatno povezivanje stručnih timova i razvoj novih proizvoda koji bi mogli biti konkurentni na međunarodnom tržištu.

Poseta fabrici „Besqaru“ deo je šireg programa bilateralnih razgovora i ekonomskih susreta tokom zvanične posete Kazahstanu, sa ciljem produbljivanja privredne i industrijske saradnje između dve zemlje.

U okviru izložbe u Astani prikazan je i višecevni izbacivač raketa Uragan. 

Sa predsednikom Vučićem u obilasku izložbe su i ministar za međunarodnu ekonomsku saradnju Srbije Nenad Popović, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

'Postavili smo dobre temelje za dalji razvoj saradnje' VUČIĆ IZ ASTANE: Sledi poseta vojnoj fabrici i Centru za veštačku inteligenciju

