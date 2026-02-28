AKTUELNO

Politika

VUČEVIĆ OSUDIO BLOKADERSKE SKUPOVE PODRŠKE: Vi ste najgori monstrumi! Za vas su žrtve oni koji kolju decu, zaustavićemo vaše bolesne namere! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja oštro je odgovorio na blokadersko pravljenje skupa podrške optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece.

- Pravite skup podrške optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece, i ponovo pozivate da ih neko ubije!? Vi ste najgori monstrumi! Za vas su “divni ljudi” i žrtve režima oni koju bi da kolju nevinu decu?! Gde će vam duša? Zlo proizvodi drugo zlo. Jasno je da je to ogledalo politike Aleksića i drugih blokadera. Zaustavićemo vaše bolesne namere! Pobediće pristojna Srbija- napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: Jovana Nerić

#Miloš Vučević

#blokaderi

#osuda

#skupovi

POVEZANE VESTI

Politika

'SVI JUNACI NIKOM PONIKOŠE I U CRNU ZEMLJU POGLEDAŠE' Vučević: Blokaderi tražili su dijalog, a sad panično beže NEMAJU NI 'P' OD PROGRAMA ZA SRBIJU

Politika

LIDER NAPREDNJAKA MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO POSLANIKU OPOZICIJE O NAPADU NA NJEGOVOG I PREDSEDNIKOVOG SINA! Evo kako ga je poklopio

Politika

VUČEVIĆ DEKLASIRAO ĐILASA Vučića podržava narod Srbije, dok je on na nivou statističke greške NAJVEĆI LOPOV GOVORI O POŠTENJU

Politika

'SAMO ON ZNA KAKO MU JE' Oglasio se lider SNS Vučević nakon monstruoznog napada na Vučićevu decu: Samo bolesni umovi ovo rade

Politika

NOVI SAD JE STEKAO SLOBODU U ZAJEDNIŠTVU KOJE JE TEMELJ NAPRETKA Vučević: Garant budućnosti su mladi, svim Novosađanima srećan Dan grada

Politika

FAŠIZAM NA DELU U NOVOM SADU! Vučević oštro osudio divljačko razbijanje prostorija SNS-a POBEDIĆE SRBIJA OVO ZLO (VIDEO)