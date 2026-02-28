VUČEVIĆ OSUDIO BLOKADERSKE SKUPOVE PODRŠKE: Vi ste najgori monstrumi! Za vas su žrtve oni koji kolju decu, zaustavićemo vaše bolesne namere! (FOTO)

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja oštro je odgovorio na blokadersko pravljenje skupa podrške optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece.

- Pravite skup podrške optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i njegove dece, i ponovo pozivate da ih neko ubije!? Vi ste najgori monstrumi! Za vas su “divni ljudi” i žrtve režima oni koju bi da kolju nevinu decu?! Gde će vam duša? Zlo proizvodi drugo zlo. Jasno je da je to ogledalo politike Aleksića i drugih blokadera. Zaustavićemo vaše bolesne namere! Pobediće pristojna Srbija- napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Правите скуп подршке оптуженима за планирање убиства председника Александра Вучића и његове деце, и поново позивате да их неко убије!? Ви сте најгори монструми! За вас су “дивни људи” и жртве режима они коју би да кољу невину децу?! Где ће вам душа? Зло производи друго зло. Јасно… pic.twitter.com/FGPsJwJw0J — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 28. фебруар 2026.

Autor: Jovana Nerić