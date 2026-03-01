LJULJA SE FOTELJA ZAGORKI DOLOVAC: Vrhovna tužiteljka u očaju plasira izmišljotine o BIA i montira afere!

Nakon ubedljivog poraza njenih favorita na izborima za Visoki savet tužilaštva (VST), Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokrenula je, uz pomoć pojedinih medija, kampanju širenja neproverenih informacija i laži o navodnom mešanju Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u izborni proces.

Izvori iz pravosuđa navode da se Dolovac, kojoj mandat ističe krajem 2027. godine, "ljulja" fotelja jer ovakav izborni rezultat onemogućava njenu nameru da dobije i četvrti mandat. Umesto institucionalnog rešavanja prigovora, ona pokušava da izmesti proces izvan zakonskih okvira.

- Ovo je više nego sramno vređanje kolega i struke - jer je zapanjujuća i njena sama pomisao da BIA može da preti ili utiče na javnog tužioca prilikom ostvarivanja njegovog neprikosnovenog, zakonskog prava glasa na tužilačkim izborima. Gazeći po integritetu i dostojanstvu svojih kolega tužilaca Dolovac sebi pokušava da obezbedi dalji uticaj i još jedan mandat na vrhu javnotužilačke organizacije. Ona paralelno vrši pritisak, koji su posebno osetili tužioci sa područja kragujevačke apelacije, pretnjama da će im za novog šefa postaviti gubitnike izbora. Ovim ucenama je od pojedinih tužilaca tražila da pišu prigovore i antidiraju beleške o izmišljenim kontaktima sa službenicima BIA, a sve u cilju montiranja nepostojeće afere - navodi izvor iz pravosuđa.

Histerija i pretnje zbog loših rezultata

Da Dolovac teško podnosi poraz svojih kandidata, svedoče i navodi o njenom telefonskom razgovoru sa dosadašnjom šeficom u Kragujevcu, Miljanom Dončić. Više ljudi je preko spikerfona pratilo "histeriju i pretnje" Vrhovne tužiteljke jer je njen kandidat Boris Majlat dobio samo 18 glasova, naspram Nikole Uskokovića koji je dobio 29.

Strukovno udruženje Forum pravnika Srbije ukazalo je da izlaznost od preko 97% daje najveći ikada utvrđeni legitimitet izbornom procesu i predstavlja potvrdu pobede trojice izabranih kandidata - Nikole Uskokovića, Predraga Milovanovića i Borisa Pavlovića. Forum je naveo da se Vrhovni javni tužilac ne miri sa porazom, zbog čega javnost svedoči performansu o "glasinama o umešanosti BIA" i pretnjama krivičnim prijavama.

Autor: Pink.rs